A Cisliano il sindaco fa i test immunologici: «Indispensabili per ripartire»

«Se la richiesta resta forte – spiega il sindaco – siamo disponibili a continuare a fare test per dare un servizio alla collettività. Siamo parte di una provincia che vuole ripartire, perché abituata a lavorare e pagare le tasse, non a prendere sussidi, ma per farlo bisogna raccogliere più informazioni possibili sul virus e la sua diffusione, che è molto più ampia rispetto ai numeri ufficiali. I cittadini adesso vogliono risposte».

Il sito del comune offre la possibilità di prenotare il test attraverso una mail e tre numeri di telefono. Il costo è di 45 euro.