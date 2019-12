Il sindaco definito «bandito»

(Alamy Stock Photo)

Non commette diffamazione il consigliere comunale che definisce «bandito» (in senso politico) il sindaco sottoposto a inchiesta giudiziaria. Per il giudice (Tribunale di Avellino, sentenza 587 del 27 marzo 2015), i toni sono aspri ma confacenti alla dialettica della competizione politica.