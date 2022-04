Il sindaco di Palermo Orlando: ecco come eviteremo il dissesto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una città che si dibatte e si storce. I conti del Comune di Palermo che tolgono il sonno e a cascata tutti gli altri problemi. Mancano circa sessanta giorni alla fine di un'epoca: dal 12 giugno, si può dire al netto di ballottaggi comunque dati per probabili, Leoluca Orlando non sarà più il sindaco di Palermo, la città cui si può dire ha dedicato la sua vita a far data dal 6 gennaio 1980 praticamente al capezzale di Piersanti Mattarella, il suo maestro, il presidente della Regione siciliana ucciso quel giorno dalla mafia. Orlando, u sinnacu come lo chiamano tutti, è al primo piano di Palazzo delle Aquile: prepara le contromosse dopo la bocciatura della delibera sull'Irpef e quello che viene definito l’agguato al Piano di rientro. Fuori una città assolata che ricomincia a popolarsi di turisti e dunque arriva una boccata d’ossigeno per l’economia cittadina: la pandemia ha colpito duro ma Via Maqueda dà concreti segnali di resistenza.

Sulla questione del bilancio, dopo aver letto le dichiarazioni roboanti sui consiglieri comunali, la domanda è secca: ma lei non ha nulla da rimproverarsi? «Sì – dice – di non aver fatto troppi debiti e avere tenuto i conti del Comune in ordine. Con i criteri che ci sono ci avrebbero dato più soldi».

In consiglio comunale hanno votato contro in massa i renziani. Ma lei non era amico di Matteo Renzi?

Posso dirti una cosa: lui ha il cupio dissolvi. Lui ha distrutto il Pd, distrutto il governo Letta, distrutto la Costituzione e se stesso. È un demolitore e non ha cultura di governo. È un vero populista. Vive di slogan e non ha una progettualità

Non le fa rabbia finire la sua grande e autorevole esperienza da sindaco in queste condizioni?

Sono abituato a metterci la faccia sempre: quando piove e quando c’è il sole. Il mio impegno politico prescinde dal successo e ho dedicato la mia vita a questa città: posso dire che se muoio stanotte muoio felice, missione compiuta. Non completata, qualche problema c’è. Io ho cominciato la mia esperienza il 6 gennaio 1980. Davanti al corpo di Piersanti Irma, Sergio tutti a dirmi: non puoi consentire che Piersanti muoia una seconda volta. Hai trent’anni, il più giovane professore di Diritto pubblico d’Italia, non hai mai incontrato i politici che hanno concorso all’omicidio di Piersanti. Io non ho mai incontrato Ciancimino nemmeno in ascensore.

Ma li ha avuti i cianciminani in giunta nella prima fase mi pare? O mi sbaglio?

No, attenzione, attenzione: noi i cianciminiani non li abbiamo messi in lista. C’erano gli andreottiani. A me toccava fare questa parte ed ero il vicecommissario di Sergio e dovevo ricevere i cianciminiani e dire: per ragioni di opportunità non potete essere in lista. A Midolo, mitico assessore ai grandi appalti gli dissi: sai il partito ha deciso di non candidarti. E lui: “ma perché? Io vivo di pensione, ho una 500, i miei figli sono disoccupati. Parla con il procuratore fatti dire cosa pensa di me”. Posso dire: posso scommettere che non prendeva tangenti e quindi era mafioso. La tangente è segno di libertà: lui apprendeva dal giornale che era diventato assessore e firmava tutto quello che gli veniva portato. E non aveva la libertà di prendere la tangente. Una volta mi vennero a trovare due signori che io non conoscevo: certi Pennino. Io ero candidato a consigliere comunale insieme a Sergio Mattarella che poi era la condizione per diventare sindaco. Ho chiesto di essere messo in ordine alfabetico, Elda Pucci ha chiesto di essere numero due. Mi vennero a trovare e cominciarono così: professore, noi siamo qua, lei è un uomo di Palermo, pensiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, noi le faremo la campagna elettorale con i manifesti e se domani qualcuno si presenta da lei per chiedere qualcosa sappia che non siamo noi a mandarlo. Si vedeva che non erano esattamente gentleman ma osa dici a uno che ti viene a dire: io voto per te. Il sospetto era: loro volevano che io superassi Mattarella per poter dire anche Orlando si vende e tradisce. A un certo punto mi venne la genialata: ma io chi sono per ringraziarvi, io non sono il partito, è bene che il grazie lo dica il professore Mattarella. E loro: no grazie abbiamo da fare.