Il Single’s day scommette su una platea più ampia. Gioielli protagonisti

I punti chiave Vendite record per il festival dello shopping, grazie a nuovi consumatori dalle piccole città della Cina

La «common prosperity» di Xi Jinping incide sulle stime del lusso

Crescono le vendite di prodotti hard luxury ma le nuove generazioni tornano a comprare abbigliamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mentre la politica della «common prosperity» di Xi Jinping impensierisce i brand del lusso e condiziona le stime di crescita del segmento di altagamma, il Single’s day - il più grande festival dello shopping al mondo per vendite: quest’edizione ha registrato vendite per 133 miliardi di dollari di cui 84,5 miliardi di Alibaba e 48,7 di Jd.com - fa i conti con una platea in continua evoluzione. Che registra un ampliamento sia sul piano geografico sia anagrafico. Lo racconta Christina Fontana, head of Tmall Luxury Europe e Us (Gruppo Alibaba): «Crescono sia i clienti senior - ai quali abbiamo dedicato una versione più user friendly della app, sia i consumatori che vivono nelle piccole città della Cina: su Tmall abbiamo registrato un aumento degli acquisti di oltre il 100% in più di 30 città minori», dice Fontana.

Platea di consumatori in rapida evoluzione

L’evoluzione dell’identikit del consumatore cinese rispecchia il cambiamento sociale in atto nell’ex Celeste impero. Un cambiamento che i marchi del lusso - in particolare quelli del made in Italy - a detta di Fontana non devono temere ma saper interpretare e intercettare nel modo giusto. «Sono convinta che la common prosperity porterà a una crescita: forse i super ricchi compreranno meno, ma il rafforzamento della middle class aprirà il mercato a un nuovo nutrito gruppo di consumatori. In questo senso, i numeri registrati negli ultimi mesi sono rassicuranti per i brand del lusso» dice Fontana. «Certo, il modo di comunicare dovrà essere più sobrio. I consumatori cinesi, rispetto al passato, sono più attenti al valore del prodotto, alla sostenibilità, al rispetto della loro cultura. Il made in Italy deve imparare a raccontarsi nel modo giusto».

Loading...

Sostenibilità e valore del prodotto al centro delle scelte

La sostenibilità è uno degli aspetti su cui l’edizione 2021 del Single’s day ha puntato di più: «Abbiamo ridotto l’impatto ambientale della logistica e utilizzato packaging riciclabili», dice Fontana. Che sottolinea di nuovo come i cittadini della Repubblica Popolare siano sempre più interessati a beni di alta qualità e soprattutto durevoli: «Nelle pre-vendite dell’11/11 - vendite che per tradizione si aprono qualche giorno prima del Single’s day, ndr - abbiamo registrato risultati molto positivi per i prodotti del segmento hard-luxury come i gioielli. Beni che i consumatori vedono anche come investimento». Le nuove generazioni, tuttavia, stanno tornando ad acquistare anche l’abbigliamento: «Dopo la pandemia c’è voglia di uscire. Gli acquisti di ready to wear lo rispecchiano».

Focus sul mercato nazionale

Se nell’ultimo biennio i cinesi hanno comprato inevitabilmente in patria e soprattutto online - le vendite in live streaming, con i commenti dei consumatori, rimangono uno strumento efficace - nel 2022, con l’apertura delle frontiere (non ancora annunciata) gli occhi saranno puntati sui flussi turistici verso Europa, Usa e Giappone: «La pandemia ha cambiato radicalmente l’approccio all’acquisto in Cina - chiosa Fontana - e lo shopping, molto probabilmente, non sarà più lo scopo del viaggio. Ad ogni modo, in questi anni, i marchi del lusso sono andati incontro al consumatore direttamente in Cina e dovranno continuare a farlo».