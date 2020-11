Il sistema agroalimentare resiste al Covid: luci e ombre di questa pandemia

Al contrario, l'andamento di questo settore appare in crescita (+2,7%) se si considerano i prezzi correnti. Infatti, la mancata disponibilità di alcune produzioni, principalmente dovuta ad una carenza di manodopera, ha generato una spinta dei prezzi di alcune materie prime.

Nel settore dell'industria alimentare sono state adottate misure che, se da un lato si sono rivelate efficaci nella protezione dei lavoratori, dall'altro hanno inevitabilmente portato a ridurre la produttività, per via del distanziamento sociale e della gestione dei turni.

Infatti, l'indice della produzione per l'industria alimentare nel secondo trimestre del 2020 si è ridotto del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a fronte però di una riduzione molto più evidente dell'industria manifatturiera, pari al 27,5%.

Per quanto riguarda la distribuzione si è assistito a un orientamento prevalente verso la grande distribuzione organizzata (GDO), che mostra nel secondo trimestre del 2020 un aumento del valore delle vendite pari al 3,5% rispetto all'analogo trimestre del 2019.

Nel contempo, si è notato un ricorso ai piccoli dettaglianti sia per la maggiore vicinanza all'abitazione, sia perché talvolta ritenuti più sicuri di ambienti molto frequentati come i supermercati o gli ipermercati. Anche in questo caso, e in maniera ancora più evidente che per la GDO, il valore delle vendite è aumentato del 6,5%.