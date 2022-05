Il sistema bancario è più solido di 10 anni fa, anche se manca qualcosa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qual è lo stato di salute del nostro sistema bancario? Da un po’ di tempo questa domanda ha cessato di essere di attualità nei dibattiti pubblici e politici. Altri e più urgenti temi incombono: pandemia e guerra anzitutto, questioni che peraltro hanno qualcosa a che vedere con le banche. E poi, naturalmente, i bisticci quotidiani dei partiti.

Eppure ci sarebbero almeno tre ragioni per tornare a riflettere sul sistema del credito. La prima è simbolica: fra poche settimane ricorre il decimo anniversario del fatidico 29 giugno 2012, giorno in cui l’Europa decise di avviare l’unione bancaria. Le dichiarazioni unanimi del tempo non lasciano dubbi su quali ne fossero gli obiettivi: stabilizzare le banche, ricapitalizzandole, pulendo i bilanci e facilitando l’uscita dal mercato di quelle meno efficienti. Il tutto cominciando dai sistemi deboli, fra cui certamente il nostro. Il decennale sollecita domande: quanti progressi sono stati fatti? Cosa resta da fare?

La seconda ragione è più concreta. Il ciclo economico sta cambiando, salgono tassi e spread e l’economia rallenta. Le banche, sovraccariche di titoli di Stato, sono vulnerabili a questi sviluppi. È preparato il nostro sistema?

Vi è poi una terza ragione, meno contingente. Nonostante alcuni punti di forza, il nostro sistema rimane strutturalmente sottodimensionato e non sufficientemente forte per competere con successo e sostenere la crescita italiana nel più ampio scenario europeo e globale. Una tara antica con varie ricadute, per misurare la quale bastano due numeri: le prime due banche italiane stanno al settimo e al nono posto nella classifica dell’Unione europea per dimensione del bilancio. Dietro di esse c’è il vuoto. Questo non basta per quella che è, e speriamo rimanga, la terza economia dell’Unione.

Il decennio trascorso ha portato a un rafforzamento del sistema italiano nel suo insieme. Capitalizzazione, liquidità e qualità dei bilanci sono migliorate negli anni seguiti alla crisi finanziaria. A mano a mano che quel tempo si allontana, tuttavia, il bicchiere mezzo pieno che non si è riempito sembra sempre più mezzo vuoto. Banche individuate come problematiche dieci anni fa sono ancora lì, con i loro problemi. La ricapitalizzazione si è arrestata qualche anno fa. I crediti deteriorati, pur a livelli più rassicuranti,

sono più alti della media europea così come erano negli anni precedenti alle grandi crisi. Un quadro che, visto nel suo complesso, connota un risanamento ben avviato

ma non portato a compimento.