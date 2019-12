Il sistema delle fiere si rinnova e guarda alla Cina

La diversità tra i saloni di Vicenza e Arezzo parte dalle dimensioni: Vicenzaoro nell’edizione del gennaio scorso ha ospitato 1.500 marchi per il 40% esteri e contato 34mila ingressi per il 60% stranieri; Vicenzaoro di settembre ha messo in mostra le collezioni di 1.300 marchi per il 40% esteri e avuto 23mila ingressi per il 46% stranieri; nell’ultima edizione di OroArezzo, in aprile, hanno esposto più di 500 brand, per il 92% italiani, e si sono avute 15mila presenze; infine Gold/Italy, salone giovane e di nicchia in calendario in ottobre, ha mostrato la produzione orafa di 200 aziende italiane.

Secondo quanto previsto dall’accordo firmato da Ieg e Arezzo Fiere (che fa capo per il 40% alla Regione Toscana, per il 20% alla Camera di commercio di Arezzo-Siena, per il 12% alla Provincia di Arezzo e per l’11% al Comune), OroArezzo e Gold/Italy rimarranno nella città toscana per i prossimi 30 anni. Ieg aprirà un ufficio distaccato nel polo espositivo di Arezzo Fiere. La società fieristica è stata costretta a vendere le fiere orafe, anticipando l’opzione concessa a Ieg per il 2021, per salvarsi dal dissesto (il bilancio 2018 si è chiuso con ricavi per 2,1 milioni e una perdita di 4,5 milioni). Oltre alle rassegne, Arezzo Fiere ha venduto anche la collezione di gioielli “Oro d’autore” alla Regione Toscana (per 1,6 milioni), che la esporrà nel nascente Museo dell’oro nel centro storico di Arezzo.

Sul fronte Ieg, infine, la “caccia” in Toscana non sembra finita: dopo le fiere orafe aretine, la società riminese è pronta ad allargare il raggio d’azione nella regione: «Siamo aperti a una collaborazione più estesa con il sistema fieristico toscano», ha annunciato nelle settimane scorse Cagnoni. L’interesse è rivolto a Firenze Fiera, che sta trattando l’integrazione con Pitti Immagine. La stagione delle acquisizioni è cominciata.