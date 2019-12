Il sistema finanziario del futuro: a chi servono le valute digitali di Stato? La corsa alla moneta digitale di banca centrale (Central Bank Digital Currency - Cbdc) sta accelerando di Marcello Minenna

Negli ultimi mesi la corsa allo sviluppo di una moneta digitale di banca centrale (Central Bank Digital Money - CBDC) sta accelerando. L'ultimo colpo di avvertimento è stato lanciato dal presidente cinese Xi Jinping, che ha pubblicamente affermato la necessità di investire in una tecnologia core come la blockchain. L'euforia dei mercati cinesi a seguito della dichiarazione presidenziale ha poi indotto Mark Zuckerberg (che sta incontrando non poche resistenze all'avvio del progetto Libra da parte delle autorità occidentali) a lanciare l'allarme su un presunto sorpasso cinese sul tema delle valute digitali.

Una CDBC è un nuovo tipo di valuta a corso legale che allargherà al pubblico l'accesso digitale ai conti della banca centrale, limitato oggi alle sole banche commerciali. Come conseguenza, questo strumento combinerà per design la natura digitale dei depositi bancari con i vantaggi classici del contante nelle transazioni quotidiane. Il punto chiave da valutare con attenzione è: in che misura? La nuova valuta prenderebbe la forma di un conto di deposito presso la banca centrale che addirittura potrebbe pagare un tasso di interesse, o quella di un token digitale anonimo senza interessi come le attuali cripto-valute?

Una recente ricerca del Fondo Monetario Internazionale ha esplorato le caratteristiche monetarie e tecniche ottimali che una CDBC di nuovo conio dovrebbe avere in funzione dell'economia e del sistema bancario in cui si innesta. Infatti, cambiamenti improvvisi nell'utilizzo degli strumenti di pagamento possono diventare particolarmente dirompenti e produrre effetti collaterali a cascata nell'economia altamente indesiderabili. A causa di tali effetti, a fronte della “riuscita” introduzione di una valuta digitale altri strumenti di pagamento prima in uso possono scomparire quando il loro uso scende al di sotto una soglia critica. Ad esempio con il calo dell'utilizzo del cash, le banche possono ridurre gli sportelli automatici o gli esercizi commerciali possono rifiutarsi di accettare contanti, un processo attualmente in avanzato sviluppo in Svezia.

In generale gli operatori economici hanno preferenze diverse rispetto all'anonimato e alla sicurezza nei pagamenti. In termini semplici, il contante garantisce (quasi) sempre una transazione anonima, mentre i depositi bancari soddisfano il bisogno di sicurezza. L'anonimato ha un suo valore e non è sempre da guardare con sospetto nonostante il suo legame incontestabile con l'evasione fiscale: di recente il Presidente della BCE Lagarde ha affermato che esiste una domanda insopprimibile di mezzi di pagamento non tracciabili, che possono essere d'aiuto nel proteggere i consumatori dall'uso non autorizzato di dati personali sulle transazioni, ad es. per le valutazioni del merito di credito.

L’EQUILIBRIO TRA I VARI SISTEMI DI PAGAMENTO Il sistema di pagamento a “tre vie” del futuro prossimo

Una valuta digitale (cfr. Figura 1) può soddisfare qualsiasi combinazione di anonimato e sicurezza, in dipendenza del suo design. Ad esempio, la banca centrale potrebbe garantire un anonimato solo parziale nell'uso verso altri utenti ma non verso le autorità, in dipendenza da eventi rilevanti quali la revoca su ordinanza del tribunale o addirittura fissando limiti di transazione.