Il sistema dei Forti e l'Acquedotto per il trekking

Per chi ama il trekking, il capoluogo ligure propone suggestivi percorsi escursionistici, capaci di mettere insieme vita attiva, natura, storia e panorami mozzafiato sul mare. Il Sistema dei Forti e il Parco Urbano delle Mura comprendono i percorsi lungo le mura seicentesche di Genova e i sentieri che collegano le fortificazioni costruite a difesa della città fra Sei e Ottocento. Lungo la Val Bisagno corre l'acquedotto storico, che ha garantito per secoli l’approvvigionamento idrico di Genova e del suo porto. L'antica struttura architettonica attraversa boschi e sentieri, scavalca il cimitero monumentale di Staglieno e, attraverso un percorso sotterraneo nella parte urbana, arriva fino al Porto Antico. La sezione dell'acquedotto che attraversa la Val Bisagno è un affascinante percorso escursionistico. Il modo più suggestivo per raggiungere i sentieri in modo sostenibile è usare i mezzi pubblici, e soprattutto quegli impianti verticali (ascensori, funivie, cremagliere) che sono una delle note caratteristiche di Genova.

Il progetto Pedestribus aiuta poi a scoprire le soluzioni più comode per raggiungere otto percorsi disseminati lungo tutta la città, e quattro legati al circuito dell'Acquedotto.



