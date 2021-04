Il sistema monistico e il nodo irrisolto dei conflitti d’interesse

3' di lettura

È apparso di recente su questo giornale un articolo del professor Mario Cera nel quale viene fatta un’analisi sulle formule del controllo nell’ambito della governance societaria italiana. L’indagine condotta, caratterizzata da un approccio di rassegna statistico dottrinaria più che di analisi funzionale, pone il tema della sottoutilizzazione del modello monistico rispetto alla tradizionale formula del collegio sindacale adottato dalla maggior parte delle società, specie quotate.

Il modello tradizionale si impernia su un sistema di controllo interno, anche disgiunto dalla funzione di revisione, ma espressamente contemplato dallo stesso decreto legislativo 39/2010, caratterizzato da un dualismo funzionale la cui genesi proviene dal requisito dell’indipendenza delle funzioni e di coloro che sono preposti all’esercizio delle medesime.

Su queste basi appaiono facilmente tracciabili le funzioni di amministrazione le quali si esprimono in azioni di governo della società determinate da valutazioni di merito, da strategie di mercato comunque collegate a un obiettivo di risultato al quale tendere o comunque convergere per la soddisfazione di tutti i portatori di interesse, siano essi gli azionisti, propensi a una remunerazione a breve del capitale investito, ovvero gli stakeholder più attenti e interessati a una impresa sostenibile nel medio lungo periodo tesa a modelli di Esg e Dnf che sempre più si affermano sul mercato e sui quali i regulator coinvolgono la funzione del controllo. Questi obiettivi sono in qualche modo binding per gli amministratori ed evidente, quanto naturale, è l’interesse dei medesimi a perseguirli sotto diversi profili, non ultimo quello della remuneration policy.

Con pari pragmatismo sono configurabili le funzioni del controllo all’interno della governance societaria, imperniate essenzialmente su una

analisi di compliance delle azioni con il quadro normativo di riferimento in termini sia di legittimità che di coerenza nel continuo, nonché di garanzia verso tutti i portatori di interesse e svincolate da impegni di risultato.

Posti questi elementi distintivi fondanti e di generale accoglimento, si può procedere a calare la funzione del controllo all’interno dei differenti sistemi societari, nel caso specifico quello

monistico e quello tradizionale, per esaminarne la ricevibilità su base oggettiva.