Il sistema Spid mostra i suoi limiti: identità digitale alla prova della sostenibilità

Certo è, da quanto accaduto, che Poste è stata presa alla sprovvista ed è stato impossibile usare il suo Spid per ore. Al Sole 24 Ore risulta, ad esempio, il caso di una persona che non ha potuto accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico (con Spid, appunto) per leggere il responso di un tampone covid.

Come dice Eugenio Prosperetti, avvocato tra i massimi esperti di identità digitale in Europa, «il blocco di Spid equivale a un’interruzione di pubblico servizio e quindi un grave danno per i nostri diritti di cittadini. Soprattutto in una fase di pandemia in cui l’accesso digitale è preferibile allo sportello fisico».

Quasi tutti gli identity provider hanno avuto rallentamenti, comunque (come comunicato da uno di loro, Sielte). Segno che il picco del bonus bici ha mostrato il tallone d’Achille del sistema.

Di fondo, c’è da considerare una scelta fatta all’alba di Spid: quella di poggiarlo non su una infrastruttura pubblica ma su quella di privati, gli identity provider appunto. «Se ne parla dal 2013, quando io stesso fui convolto in tavoli tecnici per la creazione di un sistema di identità digitale - dice Prosperetti - Si è scelto così per evitare allo Stato di investire subito soldi nell’infrastruttura. Spid sarebbe stato gratis per i cittadini almeno per il primo anno – adesso lo è per sempre – e i privati sarebbero stati ripagati con future applicazioni, in un circolo virtuoso a favore del mercato e dell’innovazione della Pa».

Per anni lo Stato non ha investito in Spid, cullandosi in questa visione, che però non si è mai realizzata. Da tempo gli Osservatori del Politecnico di Milano segnalano la debolezza del modello di business di Spid, che non consente una sua sostenibilità economica. «I privati lo stanno sostenendo in perdita», dice Prosperetti.