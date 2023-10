Il Sistina riparte da Cats, il celebre musical di Broadway ambientato all’ombra del Colosseo

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sembrava impossibile appena dieci anni fa, eppure il Sistina è tornato a essere il punto di riferimento di centinaia di migliaia di spettatori come negli ultimi anni del 1900. Un grande lavoro di squadra, rispetto per il pubblico e qualità, sono gli ingredienti di questa ricetta imbattibile che ci ha visto con grande orgoglio arrivare al traguardo del Teatro privato più frequentato di Roma e quello col maggior incasso di soli Musical». É orgoglioso Massimo Romeo Piparo, artefice della rinascita del tempio della commedia musicale italiana, oggi primo teatro italiano per il genere musical con oltre 200mila spettatori ogni anno.

foto di Gianlica Sagarò

Cats ambientato a Roma su licenza esclusiva

Il Teatro Sistina di Roma è ripartito con “Cats”, un musical che lo scorso anno ha registrato oltre 60mila spettatori in 37 repliche, con ripetuti sold out. Un musical a Broadway ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, restando ancora oggi tra i primi quattro musical più rappresentati della storia. Il musical del Sistina è firmato Massimo Romeo Piparo, su licenza esclusiva The Really Useful Group di London. Per la prima volta al mondo, il “Cats” di Piparo ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione a essere ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Una irresistibile colonia di gatti umanizzati cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e dalla musica di Sir Andrew Lloyd Webber. Protagonista nel ruolo di Grizabella è Malika Ayane, in scena con un cast di oltre 30 artisti, con l’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, le coreografie di Billy Mitchell, coreografo del West End londinese. Un teatro Sistina totalmente rinnovato, con un sistema di climatizzazione all’avanguardia e prezzi a portata di tasca. «Stessi prezzi di sempre, tutti assolutamente congrui rispetto alle proposte offerte con una attenzione particolare alle famiglie che devono poter portare i propri figli al Sistina senza subire un salasso di rincari ingiustificati come spesso sta accadendo un po’ dovunque», spiega Piparo.

foto di Gianluca Sagarò

Il 13 dicembre debutta a Milano il Sistina Chapiteau

E il 13 dicembre debutta a Milano il primo Teatro itinerante d’Italia dedicato alla commedia musicale: è il Sistina Chapiteau, progettata e realizzata da Massimo Romeo Piparo per portare in scena su tutto il territorio nazionale i grandi spettacoli del Sistina. Il 13 dicembre, nell’imponente struttura allestita nel centralissimo Scalo Farini, andrà in scena per tutte le festività natalizie proprio Cats. IL progetto ha avuto il patrocinio del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Poi fino alla primavera, si alterneranno sul palco del Sistina Chapiteau alcuni dei titoli firmati da Massimo Romeo Piparo che più hanno commosso e fatto divertire, ma anche novità imperdibili: un omaggio al pubblico milanese, per rinsaldare un rapporto che affonda le proprie radici già nella metà degli anni ’90, e festeggiare questo ritorno nel capoluogo lombardo che è anche un nuovo, esaltante inizio.