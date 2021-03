Il sito Sisal.it rafforza la sua leadership

2' di lettura

Sistema di sicurezza all'avanguardia, piattaforma responsive, user experience completamente rinnovata: sono queste le principali features del nuovo sito Sisal.it appena confermatosi leader nel mercato dell'online anche nel 2020, come testimoniato con i riconoscimenti ottenuti agli EGR Italy Awards.



È ora disponibile la nuova release del portale sviluppato insieme a Deloitte Digital, tra le più grandi realtà nei servizi professionali per le imprese in Italia. Il nuovo Sisal.it rappresenta uno degli step fondamentali del percorso di digitalizzazione intrapreso da Sisal e riflette uno dei più importanti asset di crescita dell'azienda: la tutela degli utenti per un'esperienza di gioco sicura e coinvolgente per diventare la best practice del settore.



Grazie ad un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi con tante nuove professionalità e alla collaborazione con Deloitte Digital, gli utenti di Sisal.it adesso godono di un sistema di cyber security di ultima generazione, che garantisce la protezione assoluta sia dei dati personali che delle transazioni. Sempre al servizio dei suoi clienti, Sisal ha deciso di implementare la user experience grazie a un potente tool di intelligenza artificiale in grado di interagire per la prima volta in maniera unica e realmente personalizzata con ogni utente.



La nuova interfaccia, ancora più intuitiva e fruibile, è stata disegnata insieme ai nostri clienti per garantire il massimo del divertimento a coloro che utilizzano la piattaforma: oltre 1 milione di login al giorno in crescita costante.



“Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il boost al processo di digitalizzazione del Paese, innescato dalla pandemia. Tanti settori, in particolare quello dell'intrattenimento, hanno vissuto una crescita esponenziale del mercato digitale ma noi di Sisal ci siamo fatti trovare pronti a rispondere alla nuove esigenze dei nostri utenti” ha dichiarato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal.