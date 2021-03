Il social farming «Coltivatori di Emozioni» si allea con i borghi italiani per la promozione dei prodotti tipici

Gli agricoltori attualmente coinvolti in questa nuova iniziativa, come ha confermato al Sole 24 Ore uno dei co-founder di Coltivatori di Emozioni, Biagio Amantia, sono attualmente una ventina – “in continua crescita”, aggiunge – e vanno ad aggiungersi ai produttori già aderenti alla rete. Dopo cinque anni di attività, il bilancio non può che considerarsi positivo.

«La nostra community – assicura in proposito Amantia – è cresciuta sia in termini di sostenitori privati che vogliono contribuire in modo attivo alla salvaguardia del nostro patrimonio agricolo sia in termini di aziende sponsor che hanno aderito e continuano a rinnovare annualmente il proprio supporto per raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile. In questa fase di transizione alla nuova normalità conseguente alla pandemia stiamo inoltre registrando un'accelerazione per la riscoperta e la condivisione di principi di responsabilità sociale e di salvaguardia ambientale che sono alla base del recupero delle tradizioni del mondo rurale italiano». Il progetto, insomma, è in continuo divenire e punta a diventare un punto di riferimento per un ampio ecosistema fatto di aziende partner, privati cittadini, istituzioni e piccoli coltivatori di eccellenze.

Chef e tartufo

La collaborazione con noti chef come Simone Rugiati, avviata lo scorso novembre, va per l'appunto nella direzione di sviluppare progetti ed eventi sul territorio (come il “Il tour delle emozioni” patrocinato da Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo) per coinvolgere le aziende agricole che fanno parte della rete e i territori dove queste sono radicate. E così va inteso il sodalizio con i “Borghi più belli d'Italia”.

Nel 2021, invece, la grande novità di Coltivatori di Emozioni sarà il lancio ufficiale diuna joint-venture, con la società titolare del marchio “I Cavatori”, per il trattamento del tartufo pregiato della zona del Monte Penice.

Il tutto senza trascurare, sempre e comunque, la sostenibilità economica della piattaforma: «Il nostro è un impianto multi-livello bidirezionale che si rivolge a tutti gli stakeholder coinvolti nella filiera agro-alimentare di eccellenza, in cui ogni attore può essere, in diversa misura e con benefici differenziati, sia sostenitore che beneficiario dell'iniziativa. Ed è proprio questo modello che ci permette di rendere il nostro progetto sostenibile».