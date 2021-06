Il social network su blockchain lancia un’offerta di security token

2' di lettura

Un social network dove gli utenti possono condividere contenuti e decidere in autonomia se chiedere soldi per la fruizione degli stessi oppure limitarsi a ricevere delle libere donazioni, in ogni caso solo ed esclusivamente mediante criptovaluta. È questa, in sintesi, la mission di Cam.TV, startup sviluppata tra Italia, Austria e Estonia, che si lancia in una nuova raccolta di crowdfunding tramite Sto, Security Token Offering.

Si tratta di una vendita sul mercato di diritti di partecipazione tokenizzati: Cam.TV venderà attraverso l'emittente Digital Fastlane fino a 43.750.000 euro di diritti di security token, suddivisi in un massimo di 35.000.000 di pezzi singoli del valore nominale di 1,25 euro ciascuno che danno un diritto di partecipazione al fatturato della piattaforma.

A maggio 2021 la piattaforma contava un totale di oltre 400 mila iscritti, quasi 6mila abbonati e un numero di transazioni pari a oltre 18 milioni.



Dopo aver chiuso tre anni fa un crowdfunding da oltre 3 milioni di euro, la società ha deciso di effettuare questa nuova operazione, che parte il 2 giugno e terminerà il 31 dicembre 2021, e che si vanta di essere la prima del suo genere completamente conforme alle normative europee, essendo regolata dall'autorità di vigilanza finanziaria austriaca Fma, secondo quanto afferma la società.

Cam.TV è un social media basato su tecnologia blockchain che permette agli utenti di apprendere, condividere e promuovere informazioni e conoscenze su una piattaforma online e di monetizzare i propri contenuti direttamente su un unico canale e in forma disintermediata attraverso donazioni in criptovaluta Lkscoin, basata su blockchain nata da una scissione di Dash coin, e pagamenti sicuri, veloci e a basso costo.

L'offerta avviene invece sulla blockchain di Ethereum. Gli investitori privati potranno acquistare i Cam Token per una sottoscrizione minima di 800 pezzi direttamente online sulla piattaforma www.camtv.io attraverso l'intermediario finanziario tedesco Black Manta Capital. Dopo l'acquisto, i token potranno essere accreditati su qualsiasi tipologia di wallet che supporti token ERC-20, lo standard di Ethereum.

“Con la raccolta di fondi, Cam.TV si pone l'obiettivo di tutelare il diritto di autore e di limitare la diffusione di fake news mediante l'integrazione nella piattaforma di un sistema di generazione di Non-fungible Token (Nft), certificati di autenticità crittografati legati ai contenuti dei Creators” ha detto il fondatore Gabriele Visintini. “Una novità importante nell'ambito dei social media che permette al contempo di generare un mercato secondario di rivendita del copyright e distribuzione delle royalties.”



