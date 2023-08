Il software Tecma per «Como residences» a Dubai

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nakheel, developer leader in Medio Oriente per gli sviluppi iconici residenziali a Dubai, ha scelto Tecma Middle East FZ-LLC, società del Gruppo Tecma (tech company per le vendite online del Real Estate, quotata sull’Euronext Growth Milan dal 2020), quale partner digitale per il complesso residenziale Como Residences, a Palm Jumeirah, Dubai.

Como Residences è una torre extra-lusso, alta più di 300 metri su 71 piani. Solo 76 le residenze con appartamenti di circa mille mq dotati di piscine private, spiaggia privata di sabbia e una piscina a sfioro sul tetto. La tecnologia di Tecma punta ad accelerare la vendita tramite soluzioni software ed immersive. Nel 2022, gli Emirati Arabi hanno rappresentato circa il 10% dei ricavi consolidati complessivi della società, pari a poco più di 14 milioni di euro.

«Siamo grati per la fiducia riposta da parte di Nakheel in Tecma – ha commentato Gabriele Riva, General Manager di Tecma –. La società è stata scelta per valorizzare il progetto Como Residences, che è considerato un’aggiunta fondamentale al portafoglio di Nakheel e rappresenta un nuovo standard di vita di lusso a Dubai. Tecma è stata selezionata dopo il successo del progetto District One West, che ha registrato il sold-out in pochi giorni.

La società sta progressivamente consolidando la sua presenza nel mercato immobiliare di Dubai in quanto ha dimostrato di saper soddisfare le dinamiche e le aspettative di clienti ai massimi standard qualitativi».