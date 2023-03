Il soggiorno nella Sicilia più autentica

Quest’area geografica è considerata la Sicilia più povera, ma forse per questo risulta la più autentica, dotata di una bellezza selvaggia. Se ne sono resi conto il gruppo Mangia's, che a Selinunte ha realizzato un suo resort, ma anche Adler, che tra i colori e i profumi della costa di Siculiana ha realizzato il suo Spa Resort Sicilia, a conferma della scelta già fatta da Rocco Forte, che tra Sciacca e Ribera accoglie i suoi ospiti al Verdura Resort con campo da golf e Spa. Imperdibile una notte a Villa Athena, nella Valle dei Templi, per un risveglio con una spettacolare vista sui templi e un esclusivo accesso diretto al Parco archeologico attraverso un sentiero.

Tra gli indirizzi da non mancare per soddisfare il palato, il ristorante La Madia di Licata, due stelle Michelin, che rappresenta l’alta cucina siciliana interpretata dal tocco creativo di Pino Cuttaia. Interessante anche l'esperienza all'Osteria l'Oste e il sacrestano, sempre a Licata, segnalato dalla Guida Michelin. Per il buon pesce, si segnala Il pescatore, sul Lungomare di San Leone, ad Agrigento. La guida Michelin indica anche l'Osteria Ex panificio, ad Agrigento, mentre a Realmonte si possono provare i deliziosi piatti dell'Osteria dei Folli. Da segnalare, infine, un’esperienza alla locanda Perbellini a Mare di Bovo Marina, in continuità con la spiaggia di Eraclea Minoa sulla cui altura si erge l'antica Heraclea.