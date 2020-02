Il sogno scudetto fa volare la Lazio in Borsa, titolo al top da 16 anni

La vittoria della Lazio in Supercoppa contro la Juve a dicembre scorso

La Lazio mette le ali anche sul FTSE MIB dopo la vittoria in rimonta contro l’Inter, con il club biancoceleste che ha conquistato il secondo posto nel campionato di Serie A e ora si trova a un solo punto dalla Juventus. Il titolo è il migliore di tutto il listino milanese fin dalle prime battute e guadagna oltre il 12%. Le azioni hanno superato il tetto dei 2 euro l'una. Per vedere una quotazione così alta bisogna tornare indietro agli inizi del 2004, ben 16 anni fa, mentre dall'inizio dell'anno il guadagno supera il 30%.

Scambi intensi sul titolo in attesa del campo

Molto intensi anche gli scambi tra gli investitori con oltre 2,4 milioni di pezzi passati di mano contro una media giornaliera di 560mila azioni nell’ultimo mese in un’intera seduta. Gli acquisti sono scattati dopo la vittoria nel "sunday night" contro l'Inter ha permesso al club di avvicinarsi ancora di più alla vetta della classifica, con i tifosi che sui social sognano lo scudetto (che in casa Lazio manca dalla stagione 1999-200).Nell’attesa che il campo dia il suo verdetto finale - mancano 14 giornate alla fine del massimo campionato - la Borsa sta premiando il titolo.

