Il «sogno» del Suv a idrogeno è realtà con il progetto di Namx con Pininfarina

Ha il tratto “italiano” di Pininfarina e l’ambizione di sovvertire i paradigmi della green mobility. Si tratta del prototipo di un Suv alimentato a idrogeno presentato dalla società Nmax e sviluppato insieme alla società piemontese. Si chiama HUV – Hydrogen Utility Vehicle – ha una linea decisa e guarda al futuro dell’automotive grazie ad un sistema brevettato di alimentazione a fuel cell a idrogeno, costituito da un serbatoio fisso e da sei capsule rimovibili, che garantiscono una autonomia totale di 800 chilometri.

La “chiave” tecnologica del sistema di alimentazione è il serbatoio in cui l’idrogeno è immagazzinato a 800 atmosfere e non a 400, oltre al sistema di capsule estraibili e ricaricabili. Una risposta innovativa, dunque, ai nodi del powertrain elettrico: autonomia limitata, tempi di ricarica e emissioni legate a ciclo produttivo, alimentazione e batterie. Con l’obiettivo di preservare l’ideale di una libertà di movimento senza danneggiare il pianeta.

I numeri del progetto sono stati presentati in anteprima nella sede storica di Pininfarina, a Cambiano, alle porte di Torino: investimento da 700 milioni di euro, produzione al 2025 e obiettivo di vendita a quota 15mila esemplari nel 2026 con break-even fissato a 100mila unità, in un mercato potenziale di quasi 1,5 miliardi di veicoli privati da sostituire entro il 2050, in nome della rivoluzione verde.

La linea del suv nasce dalla visione di Thomas de Lussac, fondatore insieme a Faouzi Annajah della Namx, e dalla creatività di Kevin Rice, Chief Creative Officer di Pininfarina. Guarda al design americano degli anni ’50 e ’60, all’eleganza del marchio italiano con senso delle proporzioni e cura dei dettagli, fino alla X del marchio incisa sulle porte a linee continue, ripetuta sul frontale.

L’HUV sarà commercializzato in due versioni: una base a trazione posteriore da 300 CV, per una velocità massima limitata a 200 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e poi una versione GTH a trazione integrale da 550 CV, per una velocità massima limitata a 250 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Sarà commercializzato a partire dall’ultimo trimestre del 2025, con una fascia di prezzo compresa tra i 65 e i 95mila euro.