Il sogno veneziano di Vittore Carpaccio

In tutto 42 dipinti e 28 disegni dell'artista, alcuni dei quali sono dipinti recto/verso.

Realtà, poesia, fantasia

Sono questi i tre perni attorno a cui ruota la produzione dell'artista. Essenziale per il suo metodo lavorativo la verità dell’occhio e la sottile introspezione. Il pittore ha ovviamente un visone poetica della città eppure risulta il più veneziano dei veneziani perché dipinge il sogno di Venezia, l'idea onirica della città.Carpaccio trasforma episodi mitologici in scene cortesi, fondendo decori di fantasia con spunti della Venezia a lui contemporanea. Pittore abile e coinvolgente, lavora per le famiglie veneziane benestanti ma soprattutto per le confraternite cittadine, realizzando grandi cicli pittorici religiosi: quello dedicato alla Vergine per la Scuola degli Albanesi è stato ricomposto integralmente in mostra. Gli altri due grandi cicli carpacceschi presenti in città invece si potranno visitare direttamente nei luoghi in cui sono conservati oggi: le storie di Sant'Orsola alle Gallerie dell'Accademia e i teleri per la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni nell'oratorio della confraternita.

Una ricongiunzione eccezionale

I visitatori della mostra veneziana hanno anche l'occasione unica di vedere riunite a Palazzo Ducale le due parti di un'opera che alla fine del Settecento fu divisa per motivi sconosciuti. Si tratta probabilmente di una porta che Carpaccio dipinse per un ricco interno veneziano. Nella parte superiore, una scena di caccia in valle, con i cacciatori e i servi in laguna, a bordo di piccole imbarcazioni; nella parte sottostante, due nobildonne veneziane eleganti e annoiate, che attendono in casa il ritorno dei mariti dalla caccia, circondate da piccoli animali domestici. Si tratta delle celeberrime “Due dame” che sono conservate al Museo Correr di Venezia e de “La caccia in Laguna” oggi proprietà del Getty Museum di Malibu.La riunione straordinaria delle due parti dell'opera consente di rileggere in maniera del tutto nuova una “storia” psicologica narrata più di cinque secoli fa da Carpaccio con singolare sensibilità.





