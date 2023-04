«Il sol dell'avvenire», il nuovo film di Nanni Moretti è un carosello di emozioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Moretti guarda al passato per comprendere il presente e riflettere sul futuro: potremmo sintetizzare così “Il sol dell'avvenire”, nuovo film del regista italiano in cartellone al prossimo Festival di Cannes.

Come spesso nella carriera di Moretti, prima della presentazione sulla Croisette i suoi lungometraggi vengono distribuiti in sala in Italia e non fa eccezione questa pellicola ricca di spunti e tematiche che faranno felici i fan del regista di “Bianca” e “Caro diario”.



Ragionando malinconicamente sullo scorrere del tempo, Moretti firma un film, dove il suo personaggio è un Michele Apicella invecchiato, con tantissime (auto)citazioni che rimandano ai lungometraggi della prima parte della sua carriera.Il regista affronta temi a lui cari da sempre come la politica e il rapporto di coppia, soffermandosi sulla psicoterapia e, naturalmente, sul cinema, concedendosi anche lo sfizio di lanciare una frecciatina alla piattaforma di streaming più famosa degli ultimi tempi, Netflix.

Loading...

“Il sol dell’avvenire” e gli altri film della settimana Photogallery5 foto Visualizza

Risate e lacrime

In questa commedia, che mescola anche spunti drammatici, gli appassionati del cinema del regista rideranno e si commuoveranno, all'interno di una vera e propria girandola di emozioni in cui si alternano stili e registri.I tempi comici sono perfetti, ma sono altrettanto incisivi i passaggi più amari in questa pellicola di grandissima umanità e che rappresenta una delle opere più personali in assoluto di tutta la carriera del regista classe 1953.Tra riferimenti felliniani e un sarcasmo che tocca tanti nervi scoperti della società di ieri e di oggi, “Il sol dell'avvenire” è tanto un film sul cinema, quanto un film sulla vita in generale, capace di ragionare con grande forza su concetti esistenziali che Moretti affronta con coraggio e sentita partecipazione.

Nel cast, oltre al regista, troviamo Margherita Buy, Silvio Orlando, Valentina Romani, Barbora Bobulova e il francese Mathieu Amalric.A Cannes avrà un'ottima accoglienza? Siamo pronti a scommettere di sì.

Mavka e la foresta incantata

Nelle sale, per i più piccoli, c'è anche “Mavka e la foresta incantata”, film d'animazione proveniente dall'Ucraina.Al centro c'è la storia di uno spirito della natura di nome Mavka, una bellissima ninfa nota agli esseri umani come Anima della foresta, che vive nella natura insieme al suo animale custode. Il suo compito è proteggere e salvaguardare la foresta dagli umani, desiderosi di invadere il suo regno.Quando si imbatte in un giovane essere umano, ovvero il talentuoso musicista Lucas, Mavka se ne innamora perdutamente. I suoi sentimenti, però, la metteranno di fronte a una scelta ardua: seguire l’amore o mantenere il suo dovere di custode della foresta.Il soggetto non è certo molto originale e il ritmo funziona a fasi alterne, ma i messaggi ambientalisti sono profondi e capaci di far entrare questa pellicola nell'elenco dei titoli d'animazione più interessanti degli ultimi anni dedicati a questa tematica.