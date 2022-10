Il Sole 24 Ore, approvata la transazione parziaria dell’azione di responsabilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 Ore S.p.A., riunitasi il 21 ottobre in sede ordinaria sotto la presidenza dell’avvocato Claudia Parzani, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di approvare la transazione parziaria dell’azione di responsabilità sociale ex artt. 2392 e 2393 cod. civ., che non vede come parte il dott. Roberto Napoletano, di cui alla relazione illustrativa pubblicata in data 21 settembre 2022, la quale era stata promossa, previa autorizzazione assembleare in data 30 aprile 2019, per il tramite del giudizio civile instaurato avanti il Tribunale di Milano sub R.G. n. 30810/2019.