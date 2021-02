Il Sole 24 Ore: approvato Piano industriale 2021-2024, nuovo formato il 16 marzo

Il lancio del nuovo formato del Quotidiano, previsto per il 16 marzo 2021, sottolinea la nota, è l'elemento di novità più visibile all'interno di un piano più esteso di valorizzazione dei contenuti (inclusi contenuti audio/video/podcast) e di continuo rinnovamento del sistema di offerta in ottica multiformato e multipiattaforma, possibile in virtù della strategia “digital first”.

Il quotidiano Il Sole 24 ORE nel suo nuovo format e le iniziative collegate, prosegue la nota, rappresentano un'opportunità per rafforzare la diffusione e perseguire l'engagement dei tradizionali target di riferimento e di quelli nuovi. L'arricchimento dell'offerta cartacea e digitale in ambito professionale sfrutta nuove piattaforme editoriali e tecnologiche per lo sviluppo di prodotti e servizi e per creare un sistema di prodotto, valorizzando la grande forza del brand. Il Piano 2021-2024 prevede inoltre iniziative volte al rafforzamento del presidio del mercato radiofonico e all'ampliamento dell'audience. Nell'ambito di un processo di accelerata trasformazione digitale del Gruppo, il Piano 2021-2024 prevede una maggior spinta sugli investimenti in nuove iniziative editoriali, supportate da innovative tecnologie di prodotto e sistemi gestionali.



Lo stesso Piano 2021-2024 si pone l'obiettivo strategico della riduzione dei costi della struttura operativa attraverso una profonda riorganizzazione industriale e dei processi editoriali, l'efficientamento delle strutture di supporto e di staff ed il rafforzamento delle competenze distintive. Le previsioni contenute nel Piano 2021-2024 confermano la crescita della redditività nel tempo anche grazie al continuo focus sulle ulteriori efficienze conseguibili nei costi diretti e operativi, e sul contenimento del costo del lavoro da realizzarsi sia attraverso misure temporanee che interventi di riduzione strutturale di costo per tutte le categorie professionali.

Le previsioni del Piano 2021-2024 evidenziano per gli esercizi 2021 e 2022 un peggioramento della posizione finanziaria netta, principalmente per effetto dell'accelerazione degli investimenti e della dinamica degli esborsi connessi agli oneri di ristrutturazione del personale, per poi migliorare progressivamente negli esercizi successivi durante l'arco di Piano. Le previsioni del Piano 2021-2024 confermano il rispetto dei covenant finanziari in essere.

I principali indicatori economici previsionali attesi nel Piano 2021-2024 evidenziano ricavi per 203 milioni nel 2021 per arrivare a 245 milioni nel 2024, ebitda per 16 milioni nel 2021 e 54 milioni nel 2024, ebit negativo per 2 milioni nel 2021 e positivo per 36 milioni nel 2024. Il piano 2020-2023 post Covid prevedeva ricavi a inizio piano per 178 e 234 milioni nel 2023, ebitda rispettivamente per 15 e 40 milioni, ebit negativo per 2 milioni nel 2020 e positivo per 24 milioni nel 2023. Il gruppo precisa che i dati prospettici rappresentati nel Piano 2021-2024 costituiscono degli obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.