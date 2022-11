Il Sole 24 Ore Automotive Business Summit: al via il 15 novembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il settore automobilistico è importante per l'economia. Qui collaborano diversi player provenienti anche da altri settori. Un motore, l'automotive, che vale il 20% del Pil e rappresenta 1,2 milioni di occupati tra produzione, filiera e servizi. Utilizzando un piano di incentivi strutturato, previsto per i prossimi 3 anni, gli aiuti per la riconversione, fino al 2030, più le risorse messe a disposizione dal PNRR per l'installazione delle infrastrutture di ricarica, i produttori di auto saranno accompagnati verso il grande cambiamento della mobilità elettrica. Tutti i player saranno coinvolti in uno sforzo congiunto per affrontare la sfida della transizione green: istituzioni, produttori di auto, aziende del settore energetico. Ma quali saranno gli scenari più prossimi?

L'Automotive Business Summit: un evento digitale gratuito

Per rispondere a queste domande Il Sole 24 Ore ha organizzato il digital event Automotive Business Summit in programma il 15 novembre dalle ore 10.00 alle 16.30 per discutere dello scenario geopolitico e dell'impatto sulla competizione globale e sulle dinamiche di mercato, del futuro per i motori endotermici nelle strategie di avvicinamento al 2035, della sostenibilità e transizione energetica e dell'impatto sulla filiera automotive nazionale, di batterie, riciclo, circolarità. Tre i focus: infrastrutture e innovazione digitale per la mobilità, evoluzione del settore delle flotte aziendali, veicoli commerciali: una nuova mobilità per la distribuzione merci dell'ultimo miglio.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente al sito ilsole24ore.com/automotive.

Presenza di numerosi esperti del settore

All'Automotive Business Summit organizzato da Il Sole 24 Ore saranno presenti numerosi esperti del settore. Tra questo ricordiamo Marco Alù Saffi, Direttore Relazioni Esterne Ford Italia; Pierpaolo Antonioli, Ceo Punch Torino e Cto Punch Group; Marko Bertogna, Professore Ordinario Università di Modena e Reggio Emilia; Silvia Bodoardo, Full Professor Politecnico di Torino; Andrea Campello, Ceo Xev Trade; Andrea Cardinali, Direttore Generale Unrae; Gerardo Ciccone, Manufacturing, Automotive & Life Sciences Director Capgemini; Nicola De Mattia, Ceo Targa Telematics; Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente Federauto; Davide Di Domenico, Managing Director and Senior Partner Bcg ed Emc (East Meditarrean Caspian) System leader; Santo Ficili, Country Manager Stellantis Italia; Sergio Iorio, Ceo Italmatch Chemicals Group; Radek Jelinek, Presidente Mercedes Italia; Teodoro Lio, Consumer and Manufacturing Industries Lead per l'Italia e l'Europa Centrale Accenture; Fabrizio Longo, Brand Director Audi; Luigi Ksawery Luca', Ceo Toyota Motor Italia; Marco Santucci, Ceo Jaguar Land Rover Italia; Paolo Scudieri, Presidente Anfia; Luca Sra, President, Truck Business Unit, Iveco Group; Pier Paolo Tamma, Chief Digital Officer Pirelli; Alberto Viano, Presidente Aniasa; Riccardo Vitelli, Presidente Top Thousand.

Ad aprire i lavori Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore e la moderazione sarà a cura di Mario Cianflone, Automotive Chief Editor Il Sole 24 Ore; Massimo De Donato, conduttore di Strade e motori su Radio 24; Filomena Greco, giornalista Il Sole 24 Ore.Le conclusioni dei lavori sono affidate a Pier Luigi Del Viscovo, Fondatore e Direttore Centro Studi Fleet&Mobility.