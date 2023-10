Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il Sole 24 Ore è anche su WhatsApp. I lettori hanno a disposizione un nuovo modo per rimanere in contatto diretto con la redazione, uno strumento semplice e immediato per ricevere gratuitamente una selezione di notizie, video, interviste, analisi e approfondimenti (e anche qualche sorpresa). Iscriversi al canale è molto semplice. Dopo aver aggiornato l’app di WhatsApp all’ultima versione, basta andare qui e iscriversi. Oppure è possibile cercare il canale Il Sole 24 Ore tramite la funzione “Trova canali” presente in “Aggiornamenti”. Questa nuova scheda su iPhone è accanto a “Chiamate”, “Community” e “Chat” nella parte inferiore dello schermo, mentre su Android è al centro nella parte superiore dello schermo.

Una volta iscritti, per non perdere gli aggiornamenti è possibile attivare le notifiche, aprendo il canale e cliccando l’icona della campana in alto a destra. All’interno del canale la comunicazione è unidirezionale: la redazione pubblica i contenuti e gli utenti non possono rispondere ai messaggi ma solo aggiungere delle “reazioni” e condividerli con i propri amici. Aspetto molto importante è quello della privacy: seguire il canale non rivelerà il numero di telefono agli amministratori del canale e agli altri utenti iscritti. È possibile anche iscriversi al canale broadcast su Instagram, con notizie, video, audio ma anche podcast e sondaggi.