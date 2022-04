Il Sole 24 Ore e Cosenoncose lanciano «Jobbing», l’informazione su Instagram dedicata ai giovani e al lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Come cambiano le professioni e i mestieri con e dopo la pandemia? Quali sono le opportunità per i i giovani? Quali competenze richiede il nuovo mercato del lavoro?

Se è vero che oltre 8 lavori su 10 cambieranno nel giro di 10 anni - come evidenziato da uno studio predittivo della società di consulenza EY, insieme a ManpowerGroup - diventa fondamentale capire dove si creerà occupazione e dove invece ci saranno sempre più lavori destinati a sparire. Per tutti i lavoratori, ma soprattutto per i giovani.

Loading...

Lavori del futuro, Neet, dimissioni di massa, borsino degli stipendi, smart working, titoli di studio efficaci per trovare un’occupazione: tutti temi che saranno al centro della nuova rubrica «Jobbing, il lavoro che corre» che nasce dalla collaborazione tra 24+, la sezione premium del Sole 24 Ore, e la community su Instagram Cosenoncose, con una serie di contenuti che saranno pubblicati su Instagram, in collaborazione sui due account (quello del Sole 24 Ore e quello di Cosenoncose).



Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 27 aprile. Da lì in avanti, le pubblicazioni manterranno un ritmo bimensile (ogni due mercoledì).