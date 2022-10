Il Sole 24 Ore e Gruppo Multiversity siglano una partnership nel mercato della formazione con il marchio «Sole 24 Ore Formazione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sole 24 Ore S.p.A., leader nel settore dell’informazione politica, economica, finanziaria e normativa, facendo seguito a quanto già comunicato il 29 settembre in merito al rientro della Società nel business dell'education con il marchio “Sole 24 ORE Formazione”, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 3 ottobre, ha approvato la stipula di una partnership con Gruppo Multiversity, controllato da CVC Capital Partners e leader dell'education e della formazione digitale, con gli Atenei Pegaso, Mercatorum, San Raffaele Roma e Aulab, prima coding factory italiana.



L'obiettivo della partnership è quello di affermarsi come uno dei soggetti più rilevanti del panorama della formazione executive, posizionandosi come nuovo standard di eccellenza nel settore, grazie alla straordinaria forza dei due gruppi.

L'offerta formativa sarà rivolta non solo a manager e professionisti, ma anche alle aziende italiane per continuare ad investire nell'upskilling e reskilling dei propri dipendenti, in linea con quanto chiede un mercato del lavoro in costante evoluzione e sempre più competitivo.

La partnership farà leva da un lato sulle competenze, professionalità e sulla storia del Gruppo 24 ORE, puntando sul valore aggiunto che caratterizza tutta l'offerta di un gruppo multimediale unico nel panorama editoriale italiano per qualità dell'informazione, dall'altro sulla forza scientifica, accademica, tecnologica, digitale e commerciale del Gruppo Multiversity, avviando un processo di profonda innovazione nella formazione post-universitaria ed executive, che diverrà sempre più ricca, flessibile e accessibile.

«Da sempre il Gruppo 24 ORE è il punto di riferimento di istituzioni, imprese, professionisti, cittadini nel fornire un'informazione chiara, completa e affidabile per capire lo scenario geopolitico ed economico e prendere le decisioni giuste per gestire la propria azienda, studio e vita quotidiana. Una responsabilità che viviamo con consapevolezza e che si fonda sui valori che da sempre contraddistinguono il nostro gruppo: l'autorevolezza, la competenza, l'affidabilità, il rigore e l'utilità. Ora questi valori li vogliamo mettere al servizio del Paese per contribuire a formare i manager e professionisti di oggi e di domani» dichiara Edoardo Garrone, Presidente del Gruppo 24 ORE.