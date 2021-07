Il Sole 24 Ore: emesso con successo prestito obbligazionario da 45 milioni

1' di lettura

Il Sole 24 Ore Spa ha emesso oggi con successo un prestito obbligazionario non garantito e non convertibile per un ammontare in linea capitale di 45 milioni di euro e della durata di 7 anni, destinato esclusivamente ad investitori qualificati ed emesso in esenzione dalla disciplina in materia di offerta al pubblico prevista dal Regolamento (Ue) 2017/1129. Lo annuncia un comunicato della società.

Le obbligazioni sono state emesse in esecuzione del contratto di sottoscrizione concluso, il 23 luglio 2021, tra Il Sole 24 Ore Spa, Goldman Sachs International, Mps Capital Services e Banca Popolare di Sondrio, oggetto del comunicato stampa pubblicato nella stessa data. Il Sole 24 Ore Spa rende noto, altresì, di aver provveduto in data odierna al rimborso integrale del debito relativo al contratto di finanziamento con un pool di banche, oggetto del comunicato stampa pubblicato il 21 luglio 2020. Lo studio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e lo studio legale Tombari d'Angelo e Associati hanno assistito Il Sole 24 Ore Spa mentre lo studio legale Simmons & Simmons ha assistito i Joint Bookrunners ed il Co-Manager. Bgb Weston ha agito quale advisor finanziario de Il Sole 24 Ore Spa.

