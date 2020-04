Il Sole 24 Ore con Glovo comodamente a casa propria A Milano la consegna a domicilio del quotidiano in collaborazione con le edicole della città per un servizio veloce, capillare e comodo

Basta un clic e, da oggi, Il Sole 24 Ore viene recapitato a casa. Rigorosamente cartaceo. Sì perché dal 29 aprile il nostro giornale ha deciso di venire incontro non solo ai propri lettori, che in questo periodo di immobilità generale sono sicuramente meno propensi a uscire per procurarsi il giornale in edicola, sia alle edicole stesse, che non hanno mai smesso in questi mesi di fornire un servizio informativo essenziale ai cittadini e non possono essere lasciate sole, in una congiuntura così critica.

È partendo da questo presupposto che da oggi Il Sole 24 ORE, con tutti i supplementi e i magazine allegati, sarà disponibile non solo presso tutte le edicole d'Italia e tramite il servizio postale per gli abbonati, ma anche sulla piattaforma di consegne a domicilio multi-categoria di Glovo, che ha ampliato la sua offerta aggiungendo il nostro quotidiano economico finanziario italiano all'elenco di oggetti che i suoi utenti – e dunque anche i lettori - potranno ricevere a casa, in pochi clic.

Basterà accedere alla sezione Spesa dell'app di Glovo, cliccare sullo store Glovo Market, poi nella categoria giornali e infine acquistare Il Sole 24 Ore al prezzo di 2,70 € per qualunque edizione, dal lunedì alla domenica, compresi gli inserti e i supplementi a pagamento. Una volta fatto, allo stesso costo di consegna, si potranno aggiungere eventualmente anche altri prodotti presenti in Glovo Market, per un recapito diretto e sicuro in poco tempo.

In questi mesi i servizi di home delivery, da semplice e comoda alternativa alla preparazione dei pasti, sono diventati un fondamentale punto di riferimento per esigenze di consumo che vanno al di là del risparmio di tempo, continuando così a garantire dei servizi essenziali alla nostra quotidianità.

Al momento la sperimentazione è attiva solo sull'area urbana di Milano con il coinvolgimento attivo e diretto delle edicole sul territorio, che conservano e rafforzano sempre e comunque il ruolo di principale hub distributivo sul micro-territorio del nostro giornale.