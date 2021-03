Il Sole 24 Ore indossa un nuovo formato Il quotidiano passa al modello Rhenish con impaginazione su 6 colonne e diversa scansione degli argomenti. Più ricco il menu delle sezioni specializzate di Alberto Orioli

4' di lettura

Un giornale alla fine è un luogo. Il menabò della pagina è una mappa concettuale eppure fisica, dove la bussola grafica orienta, secondo una spirale che parte da sinistra in alto e finisce in basso a destra, le priorità del racconto quotidiano.

Diventa, alla lunga, un luogo riconoscibile cui ci si affeziona, tic compresi. Ma come tutti i luoghi cambia, vive il tempo, metabolizza nuovi costumi, innovazioni tecnologiche e congegna nuovi volumi secondo nuove priorità. E forse questo rende ancora più vera la frase attribuita a Umberto Eco che «non sono le notizie che fanno il giornale, ma il giornale che fa le notizie». Lo fa anche sulla base delle scelte che la pagina, il formato della pagina, enfatizza o riduce.

Il Sole 24 Ore cambia formato e si stringe a sei colonne. Abbandona il Broadsheet, la pagina gigante, diventata antistorica, e adotta il formato Rhenish, più stretto, ma non ancora vero e proprio tabloid. Nella nuova grafica, necessariamente orientata alla struttura più verticale, i contenuti propri del giornale acquisiranno maggior peso, secondo nuove gerarchie che i lettori presto faranno proprie. Per Il Sole 24 Ore diventa l’occasione per aumentare la caratura della propria visione della realtà, delle proprie analisi, delle proprie capacità di approfondimento dei temi. Il luogo-giornale aumenterà anche la leggibilità dei suoi contenuti perché il corpo degli articoli sarà superiore e l’interlinea maggiore rispetto al passato.

Il nuovo sfoglio del quotidiano

La nuova scansione degli argomenti prevede una selezione (ancor più severa che nel passato) dei primi piani, vale a dire degli argomenti di maggiore impatto sul racconto della giornata. La politica avrà una sola pagina, molto caratterizzata dalla scelta di notizie in esclusiva e di spunti originali sempre lontani dal mainstream della politica politicante che non lascia mai il segno. Ed è molto lontana dalla sensibilità dei lettori del Sole come ormai li conosciamo da tempo.

Una delle novità è il collegamento tra la pagina della politica italiana e le due pagine seguenti di Economia e politica internazionale (finora sotto la testata «Mondo») che consentono di collocare il racconto dei fatti strategici dell’Italia nel quadro naturale dell’Europa e del mondo.