Il Sole 24 Ore invita i lettori a mandare le proprie “parole dell'informazione” Il Sole 24 Ore ha deciso di costruire il proprio vocabolario aggiornato dell'informazione, con tutte le parole che ritiene esprimano al meglio il ruolo giocato dall'informazione. Un vocabolario che vuole sviluppare coinvolgendo i lettori, per consolidare quel dialogo che è il primo valore dell'informazione.

Il Sole 24 Ore dà più valore all'informazione e raccoglie #leparoledelsole in collaborazione con i propri lettori. Il Sole 24 Ore, primo quotidiano economico, finanziario e normativo in Italia, sostiene da sempre la centralità del valore dell'informazione, sia in ambito professionale che personale, e ha fatto dell'attendibilità e completezza delle notizie il cardine del proprio rapporto con i lettori: dall'economia alla politica, dall'attualità alla cultura, ogni notizia viene analizzata, verificata e approfondita dai migliori giornalisti del settore. Il lettore ha così a disposizione uno strumento affidabile per capire i fatti dietro le notizie, comprenderne le cause e farsi una propria opinione.

Per riaffermare questo impegno Il Sole 24 Ore ha deciso di costruire il proprio vocabolario aggiornato dell'informazione, con tutte le parole che ritiene esprimano al meglio il ruolo giocato dall'informazione e che danno il senso del proprio impegno quotidiano nei confronti dei lettori. Un vocabolario che Il Sole 24 Ore vuole sviluppare con i propri lettori, per consolidare quel dialogo che è il primo valore dell'informazione.

A partire da sabato 16 novembre, i lettori non solo troveranno le “parole dell'informazione” raccontate sui mezzi del Gruppo 24 ORE e nelle città, ma potranno aiutarci a raccoglierle, indicandoci quelle che a loro giudizio rivestono un ruolo chiave per affrontare un panorama informativo sempre più complesso con spazi sempre più ampi di incertezza e scarsa affidabilità delle notizie.

Lo potranno fare sui nostri canali social – Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn - condividendole con l'hashtag #leparoledelsole.

Vogliamo inoltre offrire la possibilità di scoprire dove queste parole prendono forma, dando vita al quotidiano che ogni giorno è disponibile in edicola, attraverso una serie di tour guidati delle rotative di Milano al quale i lettori avranno la possibilità di iscriversi per partecipare. Il come sarà svelato nei prossimi giorni.