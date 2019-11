Il Sole 24 Ore nelle librerie con la nuova linea di libri trade per il grande pubblico

Da dicembre spazio a nuove tematiche con il libro Viaggi d'arte a cura di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, un libro prezioso attraverso cui compiere un viaggio a tutto tondo nel mondo del collezionismo d'arte. Poi il lusso, con Il lusso, secondo me della direttrice dei magazine del Sole 24 Ore IL e How to Spend It Nicoletta Polla Mattiot, una raccolta di interviste a personaggi celebri sul concetto personale di lusso, non sempre interpretato nella sua accezione più comune. E ancora l'arte e la cultura nella sua accezione più ampia, con le firme della Domenica del Sole 24 Ore: Raffaello pugnalato di Marco Carminati, che racconta le rocambolesche e affascinanti avventure capitate alle opere di Raffaello nel corso degli anni; la raccolta dei contributi di Pia Pera realizzati per la storica rubrica Verdeggiando e curati da Lara Ricci.

Spazio particolare alla serie di titoli realizzati con i conduttori delle trasmissioni di Radio 24, con l'obiettivo di valorizzare i contenuti della radio in un'ottica di sistema. È il caso di Risparmiare è facile, di Mauro Meazza e Debora Rosciani, legato alla trasmissione di Radio 24 “Due di denari”, per imparare a risparmiare e investire in sicurezza, e di Mangia come parli di Davide Oldani, un libro di ricette riprese dalla trasmissione omonima del noto chef in onda ogni weekend sull'emittente radiofonica del Gruppo.

È in fase di definizione anche il piano editoriale del 2020, che prevede una significativa produzione di novità che si affiancheranno al catalogo di questo primo anno, oltre a una selezione di titoli tra libri e collane forniti da editori terzi su tematiche di forte interesse e contenuti affini al piano editoriale, che saranno veicolati in abbinata con il quotidiano, in un'ottica di ampliamento dell'offerta al target primario. Tra gli obiettivi del prossimo anno anche l'ampliamento della proposta di titoli rivolti al target dei giovani e del pubblico femminile.

Il progetto editoriale del Sole 24 Ore è inoltre caratterizzato dalla diversificazione della proposizione dei formati, pensata con l'obiettivo di moltiplicare le occasioni di fruibilità dei contenuti su supporti non esclusivamente cartacei. Il formato e-book innanzitutto, disponibile in tutte le versioni richieste dai diversi e-reader (mobi per Kindle, epub e pdf) e in tutti gli store e-commerce attraverso l'accordo con la società Edigita, oltre che, in un futuro prossimo, scaricabile gratuitamente per chi acquista la versione cartacea.

Per il prossimo anno è previsto un ulteriore ampliamento dell'offerta con la proposizione del formato audio. Il progetto nei prossimi mesi vedrà uno sviluppo significativo e fondamentale anche sotto l'aspetto strategico della promozione e della distribuzione, con la proposizione contemporanea dei libri in tutti i canali fisici e digitali, attraverso la definizione di alcuni accordi cruciali, innanzitutto con la rete di promozione libraria Libromania, e poi con la più importante società di distribuzione italiana, Messaggerie Italiane.