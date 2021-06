I punti chiave Più lettori anche sull’online

Il Sole 24 Ore nel podio dell’informazione affidabile. Il Digital News Report 2021 dell’Istituto Reuters condotto in 46 Paesi, infatti, certifica che nell’anno della pandemia il quotidiano di Confindustria viene preceduto da Sky Tg24, mentre il 1° posto viene occupato dall’Ansa. L’agenzia di stampa si colloca in cima alla classifica quale primo brand italiano di informazione per affidabilità conquistando la fiducia dell’82% degli italiani (l’anno scorso era all’80%). Non solo. Ansa.it è terzo per consultazione tra i siti d’informazione (conquista una posizione rispetto al 2020): il 20% degli italiani lo naviga ogni settimana. Primo Tgcom24, davanti a SkyTg24. Poi Repubblica, Fanpage, Corriere della Sera e Rainews. I tg Rai sono primi seguiti da Mediaset e SkyTg24.

Sempre secondo il Digital News Report 2021 di Reuters, la pandemia ha dunque aumentato il desiderio di notizie attendibili con alcuni brand che hanno beneficiato in termini di maggiore fiducia, ottenendo pubblico extra significativo anche sull’online. In generale la fiducia nelle notizie dei lettori è cresciuta in media del 6% ed è arrivata al 44%. Una inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni. «Anche se gli effetti non sono uniformi e potrebbero non durare a fine pandemia - spiega Rasmus Nielsen, direttore del Reuters Institute for the Study of Journalism - sono positivi per gli editori».



