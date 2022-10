Il Sole 24 Ore presenta Cripto, il nuovo podcast sull’evoluzione della moneta

L’obiettivo è ampliare l’educazione finanziaria in questo nuovo ambiente che presenta elementi di complessità superiori a quelli di un comune investimento (obbligazioni, azioni, ecc.) dato che si tratta di un mercato non regolamentato e come tale maggiormente esposto anche a truffe e schemi Ponzi.

Al netto di ciò c’è un’intera industria che lavora seriamente e che sta provando, seppur in via sperimentale, a riscrivere in chiave decentralizzata molti processi della nostra vita con possibili impatti futuri sulla nostra quotidianità. Una sfida dall’esito incerto ma allo stesso intrigante che Cripto proverà a raccontarvi tutte le settimane.