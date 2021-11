Il Sole 24 Ore presenta il nuovo Shopping24

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non più un semplice atto di acquisto, ma una vera e propria esperienza creata dalla sinergia di servizi e contenuti: il paradigma si evolve da See&Buy a Feel&Buy.

Così Shopping 24, l'eCommerce del Sole 24 Ore, diviene un vero e proprio content store che risponde all'esigenza di offrire agli utenti una sempre più efficiente e innovativa esperienza di navigazione, fruizione e acquisto. Tutto ciò grazie ai miglioramenti apportati alle funzionalità della piattaforma, in termini di design, prestazioni, sicurezza, proposta commerciale e comunicazione dell'offerta.

Il nuovo content store si contraddistingue per una piattaforma chiara, dinamica e costantemente aggiornata in grado di presentare la vasta gamma di prodotti a catalogo in pagine di contenuto smart e pienamente responsive, con particolare attenzione al mobile, che sostengono il processo di acquisto in un endorsement informativo costante, attraverso una user experience visuale appagante che permette all'utente una scelta fluida, semplice e autonoma dei contenuti, accompagnata da accattivanti illustrazioni, che rendono l'interfaccia più giovane e friendly.

La relazione tra il Gruppo 24 ORE e i clienti sarà ancora più forte e intensa grazie alla nuova digital brand identity contemporanea, flessibile e funzionale.



Raccogliendo l'eredità della sua precedente versione, sono presenti al suo interno, sotto un unico catalogo, tutti i prodotti del Gruppo, caratterizzati da una classificazione ben definita e completa, navigabile per categorie merceologiche, aree tematiche e grandi temi d'attualità.

In particolare, nella sezione relativa alle categorie merceologiche sono presentati i prodotti editoriali in abbonamento cartacei e digitali – libri, guide e collane cartacei e/o digitali - software gestionali e banche dati professionali, servizi digitali e merchandising: oltre alle diverse formule di abbonamento al Sole 24 Ore e a tutti i servizi premium digitali, da 24+ a Mercati+ a tutta la linea degli NT+ - i quotidiani verticali della redazione Norme e Tributi - spazio ai volumi editi dalla case editrice, con tante tematiche dalla finanza all'economia al management all'attualità, tra cui le ultime uscite Gli Sbandati di Antonio Galdo, Investire perché di Debora Rosciani e Mauro Meazza, e Dante per manager di Enrico Cerni e alle guide e periodici dedicati al mondo dei Professionisti, da Guida al Diritto a Guida al Lavoro.