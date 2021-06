Il Sole 24 Ore primo quotidiano italiano su Apple Podcasts Subscriptions con un’offerta di nuovi contenuti originali in esclusiva

4' di lettura

In concomitanza con l’esordio internazionale di Apple Podcasts Subscriptions e dei nuovi canali di Apple Podcasts, dove gli utenti da oggi potranno sfogliare sia i canali gratuiti sia i canali a pagamento che offrono vantaggi extra riservati a chi si abbona, Il Sole 24 Ore è il primo giornale italiano ad aprire un canale pay con una produzione originale in esclusiva per gli utenti di Apple Podcasts che si sono abbonati, ponendosi in prima linea al fianco dei più prestigiosi media internazionali come The Washington Post, Los Angeles Times, Cnn, Fox News, The Guardian e Der Spiegel.

La ricca produzione di podcast del Sole 24 Ore, che da diversi anni realizza podcast e sperimenta nuove forme di contenuti audio presidiando tutte le piattaforme disponibili sul mercato, da oggi sarà interamente disponibile su Apple Podcast con una nuova doppia ed esclusiva offerta.

Loading...

Da un lato il canale freemium “Il Sole 24 Ore” proporrà agli utenti della piattaforma Apple tutti i podcast curati dal quotidiano, caratterizzati da un’informazione e narrazione di qualità, a partire dal seguitissimo “Start”, il primo podcast quotidiano di notizie realizzato da un giornale italiano, on line da oltre un anno e costantemente nei vertici dei podcast più ascoltati nonchè inserito da Apple Podcasts nella Top List dei nuovi titoli del 2020 più ascoltati. In più, in esclusiva per gli utenti Apple , ogni settimana verrà realizzata una puntata extra che verrà pubblicata ogni lunedì con un approfondimento speciale su un argomento specifico a cura dei giornalisti del Sole 24 Ore.

Parallelamente Il Sole 24 Ore esordisce con il canale in abbonamento “Le inchieste di Fiume di denaro”, un’offerta di contenuti in esclusiva per la piattaforma Apple Podcasts. Gli utenti avranno l’accesso esclusivo a tutto l’archivio delle 34 puntate della fortunata serie di inchieste dei giornalisti del Sole 24 Ore Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, alle puntate inedite di Fiume di denaro – una al mese - e alle nuove inchieste prodotte dai due giornalisti, di cui la prima sarà “Il tesoro di Maradona. Ricchezze, miserie e nobiltà del Pibe de oro”.

“Lo sviluppo di nuovi linguaggi e formati attraverso i quali proporre il nostro miglior giornalismo è un impegno costante per Il Sole 24 Ore. Raggiungere nuove audience con strumenti sostanzialmente nuovi, come sono i podcast editoriali, rispondendo a desideri e bisogni dei consumatori che mutano con gli stili di vita e l’innovazione tecnologica, è oggi una scommessa per tutti gli editori” spiega Roberto Bernabò, Vicedirettore allo sviluppo digitale del Sole 24 Ore. “Così, è una sfida prestigiosa essere l’unico giornale italiano protagonista del nuovo progetto di Apple. Abbiamo scelto di farlo con due dei prodotti di punta: un’edizione speciale di Start, il podcast di informazione quotidiana che ha avvicinato Il Sole 24 Ore al pubblico giovanile e le inchieste di ‘Fiume di denaro’, degli inviati Galullo e Mincuzzi, con tutto l’archivio e le nuove serie che indagheranno il mondo del denaro, incominciando dai segreti del tesoro di Maradona”.