Il Sole 24 Ore: primo semestre in netto miglioramento, ricavi +8% a 104,6mln, +42% l’Ebitda

Il Sole 24 Ore archivia il primo semestre con risultati in miglioramento rispetto al primo semestre 2021 grazie alla crescita dei ricavi correlata al buon andamento della raccolta pubblicitaria, allo sviluppo dei prodotti dell'area Servizi Professionali e al miglioramento del contesto pandemico che ha consentito la ripresa delle mostre realizzate da 24 ORE Cultura.

L’Ebitda e’ risultato positivo per 10,4 milioni di euro, in miglioramento di 3,1 milioni (positivo per 7,3 milioni al 30 giugno 2021). L’Ebit positivo per 2,3 milioni di euro, in miglioramento di 3,4 milioni (negativo per 1,1 milioni al 30 giugno 2021). Il risultato netto resta negativo per 0,4 milioni di euro, ma in miglioramento di 2,9 milioni (negativo per 3,3 milioni al 30 giugno 2021).

I ricavi consolidati sono risultati pari a 104,6 milioni di euro (96,8 milioni di euro nel primo semestre 2021) in crescita dell'8,1% pari a +7,8 milioni di euro rispetto al pari periodo del 2021. Nel dettaglio i ricavi pubblicitari segnano una crescita di 4,5 milioni di euro (+11,3% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente) pari a 44,2 milioni di euro, facendo meglio del mercato. I ricavi editoriali accusano un calo di 1,7 milioni di euro (-3,3% da 51,4 a 49,7 milioni di euro), mentre gli altri ricavi una crescita di 5,0 milioni di euro (da 5,7 a 10,7 milioni di euro), grazie all'area Cultura e ai prodotti dell'area Servizi Professionali.

Posizione finanziaria netta negativa per 49,5 milioni di euro, in miglioramento di 14,3 milioni rispetto ai 63,8 milioni di euro negativi al 31 dicembre 2021 principalmente per l'andamento del capitale circolante netto incluso nei flussi di cassa dell'attività operativa. Patrimonio netto consolidato pari a 15,2 milioni di euro, in aumento di 1,3 milioni, rispetto ai 13,9 milioni al 31 dicembre 2021

