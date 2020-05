Il Sole 24 Ore: il primo trimestre risente dell’impatto dell’emergenza Covid

Leggi anche Il Sole 24 Ore con Glovo comodamente a casa propria

Crescita del sito

Nel primo trimestre 2020 il portale www.ilsole24ore.com registra una media giornaliera di oltre 2 milioni di browser unici con una crescita del 112% rispetto alla media del 2019. Il risultato è legato alla copertura real time dei temi legati all'emergenza, particolarmente sentito sul mese di marzo (3,77 milioni di browser unici media giornaliera, +281% % rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente) con record giornalieri registrati il 12 marzo 2020 per browser unici (5,5 milioni) e il 22 marzo 2020 per pagine viste (17,4 milioni) e indicatori in picco sia per video (stream views media giorno +163,8% verso il primo trimestre 2019) sia sui canali social: le fanbase Facebook e Instagram a marzo sono cresciute di più rispetto alla media mensile dei tre mesi precedenti, in particolare Instagram +10% (verso media mensile dei tre mesi precedenti +3,6%) e Facebook +3,6% (verso media mensile dei tre mesi precedenti +0,7%), anche per effetto dei dati di subscription dei prodotti digitali 24+ e Mercati+.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta è negativa per 31,1 milioni, in peggioramento di 4,8 milioni rispetto al valore negativo di 26,3 milioni al 31 dicembre 2019. Il costo del personale, pari a 21,2 milioni, è in diminuzione di 0,3 milioni di euro (-1,2%) rispetto al primo trimestre 2019. I costi per servizi, pari a 20,6 milioni sono in diminuzione di 1,7 milioni (-7,7%).

Incertezza sugli effetti della pandemia

Vista la attuale situazione di emergenza sanitaria, sottolinea il Gruppo 24 Ore, il settore editoriale ed in particolare il mercato pubblicitario è caratterizzato da una generale incertezza su quelli che saranno gli effetti del diffondersi della pandemia. Considerata quindi l'attuale incertezza sulla durata ed intensità dell'emergenza sanitaria e socio-economica relativa alla diffusione del virus nonché sui tempi di possibile rientro dell'emergenza e del conseguente ritorno alla normalità, conclude il comunicato, la società ritiene che non sia ancora oggi possibile stimare l'impatto che l'epidemia avrà nel corso dell'esercizio 2020 e sugli esercizi successivi, riservandosi di fornire aggiornamenti in merito non appena le condizioni di visibilità consentiranno un'elaborazione di stime più accurate sugli impatti legati all'emergenza Covid.