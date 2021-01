Il Sole 24 Ore Radiocor al 27esimo congresso Assiom Forex con talk show e tavola rotonda Eventi condotti dal direttore Tamburini con Cimbri, Marcegaglia, Micillo e Orsini per discutere del difficile momento dell'economia

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor protagonista all'interno

del 27esimo congresso annuale Assiom Forex che si terrà il 5 e il 6 febbraio prossimi. L'evento, per la prima volta tutto in digitale a causa della pandemia in corso, verrà trasmesso sui siti ilsole24ore.com e Assiom Forex. C'è particolare attesa per sabato 6 febbraio per il tradizionale discorso del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, il primo dell'anno, destinato a sottolineare tutte le criticità economiche e sociali emerse nel periodo della pandemia e a delineare cosa potrà succedere nei prossimi mesi.

Talk show dal titolo:"Le parole del Governatore

Seguirà il talk show dal titolo "Le parole del Governatore" in cui il direttore dell'agenzia, de Il Sole 24 Ore e di Radio 24, Fabio Tamburini, commenterà e discuterà con un gruppo di economisti i contenuti del discorso di Visco. Interverranno i commentatori del quotidiano Donato Masciandaro e Marco Onado e il chief economist di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice.



Seguiranno, a cura della redazione di Radiocor, le videointerviste al presidente di Assiom Forex, Massimo Mocio, al commissario Consob, Carmine Di Noia, e al ceo di Borsa Italia, Raffaele Jerusalmi. Infine, nel primo pomeriggio, la tavola rotonda, condotta dal direttore Tamburini, "Recovery fund e crisi economico sociale: banche e imprese alla prova della ricostruzione".

Sono stati invitati a discutere del difficile momento dell'economia Carlo Cimbri, ceo del Gruppo Unipol, Emma Marcegaglia, ceo Marcegaglia Steel e chair B20, Mauro Micillo, responsabile divisione Imi Corporate e Investment Banking Intesa Sanpaolo, ed Emanuele Orsini, vicepresidente per il credito, la finanza e il fisco di Confindustria.

Durante la tavola rotonda si approfondiranno tutti i temi di attualità legati a stretto filo con la crisi sanitaria: l'elaborazione e il dispiegarsi del Recovery Plan, le difficoltà delle imprese, il blocco dei licenziamenti, il ruolo del credito.