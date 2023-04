Il Sole 24 Ore al Salone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nei giorni del Salone del Mobile, il Sole 24 Ore offre una copertura online e su carta con aggiornamenti sulle aziende e i trend economici del settore. Anche Radio24 dedicherà news e approfondimenti sul tema. Su IlSole24Ore.com si potrà consultare il Dossier con i contenuti del Rapporto Design, oltre alle videointerviste realizzate alla fiera di Rho presso lo showroom frutto della partnership siglata tra 24 Ore System, la concessionaria del Gruppo 24 Ore, e Fiera Milano.

HTSI sarà in edicola venerdì 21 aprile con lo speciale Superior Interiors, interamente dedicato al mondo dell’arredo, con un punto di vista lifestyle trasversale a tutte le sue espressioni. Fra i protagonisti degli incontri a tu per tu di questo numero: Michael Anastassiades, Vincent Van Duysen, Jacques Herzog e Pierre de Meuron, Davide Groppi, Ferruccio Laviani, Monica Armani, Carlotta de Bevilacqua, i Formafantasma, Luke Edward Hall, Christian Louboutin.

Sia Superior Interiors sia Rapporto Design sono distribuiti nelle zone del Fuorisalone con la bag di HTSI, oltre ad essere disponibili presso lo showroom posizionato nel cuore di Fiera Milano, a Rho: un ambiente di oltre 120 mq su due livelli, con un confortevole dehors, utile per il networking e per prendersi un momento di pausa fra gli appuntamenti in agenda.

Sono inoltre in uscita due volumi a cura di 24 Ore Cultura dedicati al design. Il primo, a cura di Stefano Giovannoni, è “Design Narrativo. Fra immaginario e figurazione”: corredato da un ricco apparato fotografico, da testimonianze dei protagonisti e da una selezione di documenti d’epoca, il volume ricostruisce per la prima volta la storia del design narrativo che, con le sue forme spesso antropomorfe o zoomorfe, ironiche e divertenti, ha dato vita a vere e proprie icone che popolano le nostre case.

Il secondo si intitola “Pattern & Design”, a cura di Alessandra Coppa e Anna Maioli, e raccoglie per la prima volta gli esempi più significativi di pattern realizzati nell'ambito del design moderno e contemporaneo, a partire dal Bauhaus fino alle più recenti realizzazioni, includendo lavori di Anna Albers, Gunta Stölz, Gio Ponti, Ettore Sottsass. Il ricchissimo corredo iconografico presenta i temi maggiori legati ai pattern, dai motivi più geometrici a quelli floreali e zoomorfi, fino alle sperimentazioni digitali più recenti.