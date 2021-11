Il Sole 24 Ore sbarca su TikTok con il Commercialista Digitale

I focus su 24+ per partite Iva e startup

Accanto ai video, il progetto prevede anche una serie di articoli su 24+, la sezione premium del sito, per approfondire temi interessanti per giovani imprenditori e start up, sempre in ambito fiscale. Anche in questo caso, spiega Allievi, «usando un linguaggio semplice e non solo quindi per addetti ai lavori». Tra gli articoli già pubblicati c’è, per esempio quello su i pro e i contro del regime forfettario, «molto gettonato da chi inizia un business», dice il commercialista, mentre nei prossimi giorni è in arrivo un focus con i consigli per redigere un business plan efficace. «Abbiamo anche parlato degli incentivi e aiuti per le nuove partite Iva - sottolinea Allievi - un tema che resterà caldo anche in futuro visti i diversi fondi a disposizione ma la scarsa informazione (spesso) da parte degli imprenditori».