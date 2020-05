Il Sole 24 Ore al top a marzo: +6,3% in edicola, +145% il sito. E boom della sezione premium 24+ Anche le copie digitali crescono su febbraio del 5,1%. L'informazione digitale trainata dal tempo reale, dalla mappa del Coronavirus, da podcast e dirette live e dagli approfondimenti a pagamento

Anche le copie digitali crescono su febbraio del 5,1%. L'informazione digitale trainata dal tempo reale, dalla mappa del Coronavirus, da podcast e dirette live e dagli approfondimenti a pagamento

3' di lettura

Il mese in cui scoppia l'emergenza Covid-19 premia l'informazione di qualità puntuale e rigorosa de Il Sole 24 Ore e gli sforzi della redazione per assicurare ai lettori dell'edizione cartacea e digitale e del sito il massimo dell'approfondimento sia sul fronte sanitario che sul fronte dell'impatto su imprese, lavoratori e mercati finanziari, nonché le ricadute delle decisioni del Governo.

Le rilevazioni Ads appena rilasciate registrano la crescita del 6,3% delle vendite del quotidiano in edicola a marzo rispetto a febbraio 2020 (voce ADS “Vendita canali prev. disp. di legge”), attestando così Il Sole 24 Ore come primo quotidiano nazionale per crescita in edicola. Un segno positivo confermato anche sul fronte della diffusione delle copie digitali che a marzo crescono del 5,1% sul mese precedente.

Grazie a questi risultati nella diffusione totale carta+digital Il Sole 24 Ore è riuscito a contenere il calo delle voci di vendita su attività fortemente ridotte a marzo a causa del lockdown (ad es. mercato aerei e treni) registrando il minor calo tra i principali quotidiani nazionali, pari a – 2,2%. Nel dettaglio, l'incremento delle vendite edicola non rappresenta un caso isolato relativo al solo mese di marzo, ma segue un trend progressivo di crescita iniziato a gennaio 2020 con un incremento tra gennaio e marzo dell'8,3%.

Stesso trend sul fronte delle copie digitali che passano dalle 73.250 di gennaio alle 74.582 di febbraio al salto di marzo con 78.393: l'incremento tra gennaio e marzo è del 7%. Una tendenza di crescita confermata anche per il mese di aprile sia sulle vendite edicola sia sulle copie digitali.

A trainare i risultati del quotidiano carta e digital edition, oltre alla garanzia di un'informazione affidabile e autorevole, completa ed approfondita, una serie di iniziative speciali a cura della redazione: a marzo Il Sole 24 Ore ha realizzato due Speciali Coronavirus di oltre 90 pagine, quattro Guide della serie “Smart” dedicate agli ambiti in cui la vita quotidiana degli italiani ha avuto il maggior impatto come la scuola, il lavoro, lo shopping e la formazione e quattro Focus Speciali di Norme e Tributi dedicati ai vari decreti del Governo.