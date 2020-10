Il Sole 24 Ore: Veronica Diquattro cooptata in cda Veronica Diquattro ha ricoperto ruoli di primo piano in realtà all'avanguardia nel campo della comunicazione ed innovazione digitale e - si legge in una nota - è stata cooptata secondo le ordinarie previsioni di legge.

Veronica Diquattro ha ricoperto ruoli di primo piano in realtà all'avanguardia nel campo della comunicazione ed innovazione digitale e - si legge in una nota - è stata cooptata secondo le ordinarie previsioni di legge.

Il Sole 24 Ore, facendo seguito ai comunicati stampa del 17 luglio, del 20 luglio e del 23 luglio 2020 relativi, rispettivamente, alle dimissioni di Marcella Panucci da Consigliere non esecutivo, alle dimissioni di Vanja Romano da Consigliere non esecutivo indipendente e alla nomina per cooptazione di Mirja Cartia d'Asero a consigliere non esecutivo indipendente in sostituzione di Romano, comunica che il cda ha cooptato in qualità di Consigliere non esecutivo e non indipendente, Veronica Diquattro, in sostituzione di Marcella Panucci.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio. Il testo integrale del curriculum vitae del nuovo amministratore è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppo24ore.com.

Il nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dello statuto vigente, resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, Veronica Diquattro non risulta detenere, alla data del 7 ottobre 2020, direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie e/o di categoria speciale della Società