Il Sole 24Ore è il primo quotidiano per credibilità secondo il Reuters Institute

Per Il Sole 24Ore, con la sua informazione digitale certificata anche dal Trust Project che ne riconosce i processi di verifica e la chiara definizione dei diversi tipi di contenuto, è ancora una volta un significativo apprezzamento da parte dei lettori italiani. Un riconoscimento anche ai nuovi formati digitali e linguaggi con i quali l’informazione viene prodotta e distribuita.

I risultati di quest’anno, come scrive nell’introduzione del report Rasmus Kleis Nielsen, mostrano come la pandemia ha esacerbato molte delle tendenze a lungo termine documentato dall’istituto negli ultimi dieci anni, “in particolare il passaggio a un ambiente informativo sempre più digitale, mobile e dominato dalle piattaforme”.

L’ultimo anno ha prodotto un’ulteriore pressione sui modelli di business di molti media tradizionali, ma ha anche fatto rilevare a “parti del pubblico l’importanza e il valore di notizie affidabili prodotte da testate giornalistiche indipendenti”.

Il report 2021 mostra come alcuni marchi editoriali abbiano beneficiato del desiderio di informazioni affidabili sulla pandemia, sia in termini di maggiore traffico, maggiore fiducia e maggiori abbonati paganti. “Sebbene gli effetti siano irregolari, non si applicano a tutti marchi o in tutti i paesi, e potrebbero non durare dopo la fine della crisi, questi sono risultati positivi dal punto di vista degli editori”.