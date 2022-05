Il Sole 24Ore rilancia: ecco la nuova home page di Finanza con più contenuti e nuovi formati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La volatilità dei mercati, il moltiplicarsi di prodotti e soluzioni offerti dal risparmio gestito, la vivacità di alcune storie di Piazza Affari, la centralità ormai assunta dalla blockchain: non c’è mai stato così tanto da scrivere, e discutere, di finanza come adesso.

Temi diversi per interlocutori diversi con esigenze diverse che a Il Sole 24 Ore da sempre cerchiamo di presidiare al meglio, in uno sforzo di continuo ripensamento e rinnovamento che vede in campo le competenze della redazione di Finanza & Mercati, del settimanale Plus24, degli altri colleghi, collaboratori ed esperti del quotidiano, di Radiocor e Radio24.

Cambiano i contenuti ma cambiano anche le modalità, dove il digitale ormai vive di vita propria ed è diventato piattaforma in cui alle analisi e agli approfondimenti si affiancano podcast, video, blog, webinar, canali verticali, le grafiche di Lab24.

Un’offerta, la nostra, sempre più ricca e articolata che dal 3 maggio alle ore 13 avrà a sua disposizione una nuova vetrina, che consentirà a lettori vecchi e nuovi non solo di scoprire ciò che cercano, ma che accanto ci può essere qualcosa di limitrofo ma altrettanto interessante.

Si parte dalla nuova home page di sezione: all’indirizzo ilsole24ore.com/finanza gli utenti troveranno, in un unico punto di accesso principale, una pagina completamente rinnovata e in grado di fornire una vista unica sul mondo della finanza dalle redazioni del quotidiano, dei dati dai mercati, dell’informazione in tempo reale dall’Agenzia Radiocor, delle tendenze e indicazioni di finanza personale dalla redazione di Plus24, l’inserto settimanale del sabato del Sole 24 Ore dedicato alla finanza personale.