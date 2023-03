Il Sole è tornato a splendere

E non è tutto.

Il Gruppo ha ritrovato il suo orgoglio riscoprendosi un bene del Paese che racconta le voci dell’impresa in un momento con poche certezze e molta volatilità.

La forza del Gruppo si è manifestata anche sulla base delle sinergie sempre più efficaci tra le sue diverse anime rappresentate dal quotidiano, da Radio 24, che in termini di raccolta pubblicitaria ha raggiunto il suo secondo miglior risultato di sempre in termini di ricavi, l’agenzia di stampa Radiocor sempre più impostata come un qualificato finance content provider, i servizi professionali evoluti in modalità digitale e rivolti non solo a commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, ma anche a nuove categorie professionali e con l’importante ritorno nel mondo della formazione, la raccolta pubblicitaria con la System che ha migliorato l’andamento medio di mercato di quasi 6 punti, l’organizzazione di 100 eventi l’anno, le iniziative culturali che sono ripartite dopo lo stop causato dal Covid con mostre sempre più apprezzate con altissimi numeri di visitatori (una per tutte “Bosch e un altro Rinascimento” a Palazzo Reale).

Molti gli attestati che hanno certificato il processo di crescita: Il Sole 24 Ore per 5 volte nell’anno è risultato il 2° quotidiano italiano per diffusione mensile carta+digital, ha ottenuto anche nel 2022 per il 5° anno consecutivo il primato di quotidiano più affidabile in Italia secondo la classifica Digital News Report del Reuters Institute, si conferma prima testata per follower sul social network più professionale – Linkedin – mantenendo un distacco notevole rispetto agli altri competitor, per la qualità dei contenuti è stato vincitore del Diversity Media Award 2022 per il miglior articolo di quotidiano sui temi della diversity e per la padronanza dei format digitali Lab24, l’area visual del Sole24ore.com, ha vinto il premio data journalism del Glocal festival, è in cima alla classifica italiana 2022 di Apple Podcast con “Start”, il podcast di notizie quotidiane del Sole 24 Ore, e vanta una produzione di oltre 50 podcast.

Straordinario poi il successo riscosso dal Festival dell’Economia di Trento organizzato nel 2022 per la prima volta dal Sole 24 Ore insieme alle istituzioni trentine: 228 eventi, oltre 20mila presenze in loco e più di 100mila utenti registrati, oltre 600 relatori tra cui 10 Ministri, 7 Premi Nobel, 20 economisti di fama mondiale, un format che ha vinto il premio Bea – Best Event Award Italia 2022 nella categoria Festival.