Il solista del diritto attiva una rete di specialisti

«L’avvocato, di suo, è un po' individualista», sottolinea Roberta Rustia, che vanta un’attività forense di circa 40 anni e a Trieste è titolare di uno studio specializzato in diritto civile e di famiglia. «Un piccolo studio in cui oltre a me, lavora mia figlia, anche lei avvocato, un altro legale e un praticante. Visto il mio carattere è stata la scelta giusta - spiega Rustia - e poi dopo tanti anni la gente cerca me, sono io il punto di riferimento».

Non voler associarsi con altri avvocati non vuol dire però non pensare ad ampliamenti. «Più che aumentare il numero di avvocati - continua Rustia - penso a coinvolgere professionisti con profili fondamentali nell’ambito delle questioni legate alla famiglia e alla tutela dei minori. Penso a figure come psicologi, pedagogisti, in modo tale che il cliente trovi nello studio tutte le competenze che gli permettono di affrontare anche il disagio psichico causato da separazioni e controversie familiari. Ci vuole molta umanità e l’aiuto da dare al cliente non è solo legale ma a 360 gradi».

In quest’ottica, rientra anche il raggiungimento, quando possibile, di un accordo fuori dalle aule del tribunale. «Cerco sempre una composizione amichevole e con il minimo danno (anche economico), perché la strada non deve essere per forza quella del conflitto. In special modo quando vi sono figli per evitare loro traumi ulteriori», conclude Rustia.

