Il sondaggio: con il nuovo governo Conte elettori Pd e M5S più vicini

Rimangono tuttavia differenze importanti tra gli elettori dei due partiti. Per esempio sulla possibilità che l’accordo nazionale si trasformi in accordi elettorali alle prossime regionali e comunali. Tra gli elettori del Pd quelli che vedono la possibilità molto o abbastanza positivamente sono addirittura l’81%. Gli elettori del Movimento sono più cauti. Solo il 47% è favorevole mentre il 43% è contrario. Tenendo conto del passato non sono percentuali modeste ma è evidente che per molti elettori cinque stelle non è ancora il momento di una alleanza a tutto campo.

Ancora più netto è il diverso atteggiamento sul valore strategico della alleanza di governo. Per quasi la metà degli elettori democratici (49%) la nascita del Conte due potrebbe rappresentare un primo passo verso la costituzione di un nuovo polo di centro-sinistra in contrapposizione ad un polo di centro-destra. Invece per il 58% degli elettori del M5S il governo attuale rappresenta solo un fatto temporaneo senza valenza strategica. Questa opinione è largamente condivisa anche dagli elettori della Lega (63%), Fdi (58%) e Fi (51%).

IL SONDAGGIO WINPOLL-IL SOLE 24 ORE

Sulla durata del governo in carica invecele differenze spariscono . Praticamente nella stessa misura, il 45-46%, i due elettorati si aspettano che duri fino alla fine della legislatura. Non è una percentuale elevatissima, ma considerando le residue diffidenze reciproche e la novità dell’impresa non si può dire che sia irrilevante. In ogni caso meno del 10% pensa che durerà solo pochi mesi. Cosa che invece si aspettano molti, ma non tutti, gli elettori dei partiti di destra.

In sintesi, a livello di elettorati la distanza tra Pd e Movimento è molto diminuita. Tanto che il 64% degli elettori democratici pensa che i programmi dei due partiti siano abbastanza simili. Il fatto sorprendente è che la stessa opinione sia condivisa dal 58% degli elettori cinque stelle. Siamo di fronte a un cambiamento di atteggiamenti che fino a poco tempo fa era impensabile. La velocità con cui è avvenuto lascia perplessi, ma forse è semplicemente il segnale della mutata composizione dell’elettorato del Movimento. Come abbiamo segnalato più volte, nel corso della sua esperienza di governo con la Lega il Movimento ha perso molti suoi elettori di destra a favore del partito di Salvini. Gli elettori rimasti hanno un orientamento che su molti temi è ideologicamente vicino a quello degli elettori democratici, indipendentemente dal fatto che i cinque stelle continuino a rifiutare le etichette di destra e sinistra.