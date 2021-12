Il sondaggio: l’inflazione percepita supera il 5%. Timori per altri rincari nel 2022

Pur con percentuali inferiori, registrano aumenti vistosi anche i costi per la riparazione e la manutenzione della casa (+11,1%), quelli dei servizi di pittori-carpentieri (+10,9%) e di idraulici-elettricisti (+10,8%). Se, poi, agli stessi cittadini viene chiesto di immaginare l’evoluzione dei prezzi nel 2022 per questo stesso comparto, le risposte si concentrano per il 62,9% a favore di un ulteriore incremento anche nel prossimo anno.

È l’abitazione-energia, dunque, il settore che registra le maggiori criticità sia considerando la situazione attuale sia pensando al futuro .

Il secondo ambito in cui l’inflazione percepita è molto elevata è quello dei mezzi e servizi di trasporto, con una media del +7,8 per cento. Nello specifico, sul gas a metano per l’autotrasporto gli italiani avvertono un aumento dei prezzi del 17,6%, poi segue l’incremento del costo della benzina e gas Gpl con un +13,9 per cento. Anche in questa area le attese nel 2022 non sono rosee, visto che per il 56,2% i prezzi continueranno ad aumentare nel prossimo anno.

Al terzo posto per aumento percepito si piazza l’istruzione con un +5,8 per cento. Seguono quasi ex aequo i servizi sanitari con un +5,5 per cento. Entrando nello specifico delle spese per la salute, la cura dei denti fa registrare un +7,6% e i costi delle cliniche private un +7,4 per cento. In un momento così delicato per la salute degli italiani, i costi per le visite specialistiche sono visti in aumento del 6,5 per cento . Anche in questo campo la stima del 2022 non è rosea: quasi un cittadino su due pensa che i prezzi continueranno ad aumentare.

I timori sui beni alimentari

Il comparto dei prodotti alimentari e bevande è al sesto posto tra i settori che hanno fatto registrare un maggiore aumento dei prezzi con un’inflazione percepita al +5 per cento. Tra i prodotti in cui si rileva un incremento al di sopra della media c’è quello della frutta di stagione con +8,3%, seguono poi le verdure e vegetali di stagione con il +7,8%, e con la stessa percentuale il pesce fresco. Poi il riso, la pasta ed il pane con il +6,9% e l’olio con +6,1 cento. Nella prospettiva del 2022 l’alimentare è il comparto in cui si prevedono i maggiori aumenti: per il 65,5% degli italiani, infatti, i prezzi continueranno a salire.