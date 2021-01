Il soprano avvincente: Diana Damrau alla alla Filarmonica di Berlino In live streaming da Roma l'Orchestra di S. Cecilia diretta da Gianandrea Noseda di Angelo Curtolo

Tre orchestre a confronto, questa settimana – e tre programmi ben differenti. Un raro – e avvincente - tuffo nel musical da parte della “seriosa” formazione berlinese; lo sguardo sulla contemporaneità da parte degli scaligeri; il Lied tardo-romantico con i ceciliani.



Berlino

Ancora disponibile su Rai5 il concerto del S. Silvestro 2019 della Filarmonica di Berlino, dedicato al mondo del musical, con il suo direttore Kirill Petrenko e la soprano Diana Damrau. Un'ottima occasione per ascoltare interpretazioni di eccellenza di grandi raggiungimenti del Novecento come le Danze sinfoniche da West Side Story, di Bernstein o come An American in Paris, di Gershwin. E di celebri songs, tratti da musical da Bernstein a Sondheim a Loewe, con un'avvincente Damrau.Semplicemente da ascoltare e ascoltare, tante volte.

Milano

Fino al 21 disponibile sul sito del Teatro alla Scala il concerto dell'Orchestra Filarmonica trasmesso live il 15 gennaio. Un bel programma che accosta pagine di classici del Novecento italiano, con una forte presenza milanese, come Niccolò Castiglioni e Bruno Maderna; ad autori riconosciuti come pietre miliari della musica d'oggi ma non molto frequentati in Italia, come i “minimalisti” americani Philip Glass e Steve Reich,e l'estone Arvo Pärt. Ascoltiamo poi pagine di autori di una generazione successiva, come Carlo Boccadoro – anche direttore del concerto - e di Mauro Montalbetti.

Roma

Il 22 alle 20.30 live streaming dal Parco della Musica con l'Orchestra di S. Cecilia diretta da Gianandrea Noseda. Ascoltiamo Inferno, del 2019, di Thomas Adès, ben noto autore inglese, della stessa generazione di Montalbetti (in programma alla Scala, v. sopra). Ma sullo stesso sito troviamo ancora disponibili anche i due concerti che Daniele Gatti ha diretto con questa Orchestra, l'8 e il 15 gennaio scorsi. E così ascoltare lo splendido ciclo di Lieder Il corno magico del fanciullo, di Mahler su liriche di Brentano e von Arnim, con la voce di Markus Werba.